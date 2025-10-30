Günümüzün sessiz sağlık tehdidi: Karpal tünel sendromu

4-) KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Karpal tünel sendromu tedavisinde çeşitli yöntemler bulunur ve tedavi, semptomların şiddetine göre belirlenir. Hafif vakalarda bilek istirahati ve atel kullanımı önerilir; bu yöntem, sinir üzerindeki basıncı azaltır ve ağrıyı hafifletir. Ağrıyı ve iltihabı kontrol etmek için anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Fizik tedavi ve el egzersizleri, kasları güçlendirir ve bilekteki basıncı azaltır. İleri aşamalarda kortizon enjeksiyonları, sinir çevresindeki iltihabı azaltarak rahatlama sağlayabilir. Cerrahi müdahale ise sinirin üzerindeki baskıyı kalıcı olarak kaldırmayı amaçlar ve genellikle diğer tedavi yöntemlerinin yeterli olmadığı durumlarda tercih edilir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon, el ve bilek fonksiyonlarının geri kazanılmasını destekler. Tedavi süreci kişiye özel planlanır ve kombinasyon yöntemleriyle hem ağrı azaltılır hem de günlük yaşam aktiviteleri kolaylaştırılır.