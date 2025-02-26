Hacı Sabancı şok üstüne şok geçirdi: DNA sonucu açıklandı, eşi bakın ne yaptı
Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancı’nın oğullarından Hacı Sabancı, yaklaşık bir yıldır süren davada beklenmedik bir gelişme aldı. Uzay isimli çocuğun DNA sonuçları Hacı Sabancı ile uyuşurken, eşi Nazlı Sabancı beklenmedik bir şey yaptı.
Fatma D.’nin, iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı babalık davası sonuçlandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, 3 yaşındaki Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğuna hükmetti.
Aylardır süren davada nihayet karar açıklandı. Hacı Sabancı ile bir dönem beraberlik yaşadığını ve 3 yaşında ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D.’nin açtığı ‘babalık’ davasında, Sabancı’yı şaşırtan bir karar verildi.
Fatma D., 2 Şubat 2021’de doğan oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne babalık davası açmıştı.