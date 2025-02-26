Hacı Sabancı şok üstüne şok geçirdi: DNA sonucu açıklandı, eşi bakın ne yaptı

Aylardır süren davada nihayet karar açıklandı. Hacı Sabancı ile bir dönem beraberlik yaşadığını ve 3 yaşında ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D.’nin açtığı ‘babalık’ davasında, Sabancı’yı şaşırtan bir karar verildi.