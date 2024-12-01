Hafıza ve öğrenme kabiliyetini artıran baharat. İbn-i Sina asırlar önce kitabında yazmış

ALZHEİMER HASTALIĞININ AZALMASINA KATKIDA BULUNUYOR

Medicana.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Bu konudaki araştırmalar henüz erken aşamalarda olsa da zerdeçal ve kurkuminin beyin sağlığına katkı sunduğuna dair bazı kanıtlar bulunur. Kurkumin, öğrenmeyi ve hafızayı destekleyen bir protein olan BDNF seviyelerini artırabilir. Düşük düzeydeki BDNF6, Alzheimer gibi beyinle ilgili pek çok hastalıkla ilişkilidir. Kurkuminin kan ve beyin damarlarına nüfuz ederek Alzheimer hastalığına karşı koruma sağladığına dair çalışmalar mevcuttur. Zerdeçal, Alzheimer hastalığı olanlarda nöronlar arasında plak oluşumunun ve enflamasyonun azalmasına katkı sağlayabilir.