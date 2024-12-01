Hafıza ve öğrenme kabiliyetini artıran baharat. İbn-i Sina asırlar önce kitabında yazmış
Hafıza ve bilişsel yeteneği artıran bu baharat sayesinde pek çok problemi gidermeniz artık mümkün olacak
Unutkanlık sorunu çoğunlukla arkasında yatan bir sebei bulunduğu için bu nedenin tespit edebilmesi ve elverişli tedbirlerin hayata geçirilmesi problemin giderilmesi bakımından mühim bir adım olacaktır.
İbn-i Sina, tıp dünyasında saygınlığı kabul edilmiş ve hala fikirlerinden yararlanılan bir hekimdir. Yine tıp alanında yaptığı çalışmalar sayesinde hala gübümüzde birçok çözüme yol gösterici olmaktadır.
İbn-i Sina'nın bu bilgileri ve düşünceleri El Kanun Fit Tıp isimli kitabında yer almaktadır. Bu kitabında unutknlığa iyi gelen baharatlar da bulunmaktadır. Dikkat çeken baharat ise zerdeçal. Yine pek çok sorun için zencefil ve safran gibi baharatları da önermiştir.
ALZHEİMER HASTALIĞININ AZALMASINA KATKIDA BULUNUYOR
Medicana.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Bu konudaki araştırmalar henüz erken aşamalarda olsa da zerdeçal ve kurkuminin beyin sağlığına katkı sunduğuna dair bazı kanıtlar bulunur. Kurkumin, öğrenmeyi ve hafızayı destekleyen bir protein olan BDNF seviyelerini artırabilir. Düşük düzeydeki BDNF6, Alzheimer gibi beyinle ilgili pek çok hastalıkla ilişkilidir. Kurkuminin kan ve beyin damarlarına nüfuz ederek Alzheimer hastalığına karşı koruma sağladığına dair çalışmalar mevcuttur. Zerdeçal, Alzheimer hastalığı olanlarda nöronlar arasında plak oluşumunun ve enflamasyonun azalmasına katkı sağlayabilir.