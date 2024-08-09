Hafızayı uçuşa geçiriyor- Bir çay kaşığı tüketmek yeterli
Asırlar önce İbni Sina’nın tavsiye ettiği baharattan bir çay kaşığı tüketmek hafızayı güçlendiriyor
Tıbbın babası İbni Sina asırlar önce verdiği tavsiyelerle günümüze ışık tutuyor. Sağlıklı bir vücut ve kafa için ne tüketilmesi gerektiğini tane tane anlatan İbni Sina, güçlü bir hafızanın sırrını da asırlar önce vermiş.
BEYNE FAYDALI 3 BAHARAT
Günümüzde hemen hemen herkesin evinde bulunan * zerdeçal * hafızayı güçlendiriyor. Bunun yanı sıra zerdeçal ve kimyon da beyni adeta resetliyor. Tek yapmanız gereken düzenli olarak zerdeçal, kimyon ve safran tüketmeye önem vermek.
ÖNEMLİ NOT: Hafızayı kuvvetlendirmek için bu baharatları tüketirken sınır aşmamaya dikkat edin. Aksi bir durumda ise doktorunuza başvurun.
1 ÇAY KAŞIĞI TÜKETMEK BEYNİ ÇAKI GİBİ YAPIYOR
cumhuriyet.com.tr sitesinde yer alan habere göre Almanya’da gerçekleştirilen bir testte zerdeçalın beyin üzerindeki etkisi ortaya kondu. Zerdeçalın beynin sinir hücrelerinde iyileşmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Alman araştırmacılar günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketiminin beyni korumaya yettiğini vurguladı.
KEMİK SUYU BEYİN KORUMA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Sağlık konusunda faydalı ve akademik içeriklerin yer aldığı acibadem.com.tr sitesinde de * kemik suyunun * beyne faydalı olduğu belirtildi. Doğru teknikle hazırlanan kemik suyu bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir başka besin. Kolojen ve hiyalüronik asit içeriğiyle kemik suyu, oksidatif stresin azalmasına yardımcı olur.