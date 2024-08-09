Hafızayı uçuşa geçiriyor- Bir çay kaşığı tüketmek yeterli

BEYNE FAYDALI 3 BAHARAT

Günümüzde hemen hemen herkesin evinde bulunan * zerdeçal * hafızayı güçlendiriyor. Bunun yanı sıra zerdeçal ve kimyon da beyni adeta resetliyor. Tek yapmanız gereken düzenli olarak zerdeçal, kimyon ve safran tüketmeye önem vermek.

ÖNEMLİ NOT: Hafızayı kuvvetlendirmek için bu baharatları tüketirken sınır aşmamaya dikkat edin. Aksi bir durumda ise doktorunuza başvurun.