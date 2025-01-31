Haftada bir kez yetiyor: Bilim insanları diş bakımı ve kalp arasında ilginç bağlantı buldu; inme...

Diş sağlığı normalde diğer sağlık sorunlarımızdan ayrı olarak tutuluyor. Ancak çürük veya sağlıklı bir dişin kalple olan bağlantıları ortaya çıktı. Bilim insanlarının yeni araştırması, diş bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.