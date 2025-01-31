Haftada bir kez yetiyor: Bilim insanları diş bakımı ve kalp arasında ilginç bağlantı buldu; inme...
Diş bakımının önemi, bilim insanlarının son çalışmasında bir kez daha ortaya çıktı. 25 yıllık çalışmada 6 binden fazla insanın verileri analiz edildi.
Diş sağlığı normalde diğer sağlık sorunlarımızdan ayrı olarak tutuluyor. Ancak çürük veya sağlıklı bir dişin kalple olan bağlantıları ortaya çıktı. Bilim insanlarının yeni araştırması, diş bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Önümüzdeki hafta 2025 Uluslararası İnme Konferansı'nda sunulacak olan araştırma, insanların diş fırçalama ve diş ipi kullanma gibi ağız hijyeni alışkanlıklarına ne sıklıkla uyduklarını ortaya koyacak.
Yapılan araştırmalarda bilim insanları, 2022'de ağız hastalıklarından etkilenen 3,5 milyar insanın olduğunu belirtti.