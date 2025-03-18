Halılardaki inatçı lekelerden kurtulmanın etkili ve doğal yolu. Pırıl pırıl oluyor, mis gibi kokuyor

Halılar, kışın evi güzel gösterirken aynı zamanda sıcak kalmasını da sağlar. Dilerseniz dört mevsimlik bir halıyı da yıl boyunca kullanabilirsiniz. Ancak bu süreç içerisinde halıda gözle görülen ve görülmeyen bir sürü kir, bakteri ortaya çıkar.