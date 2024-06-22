Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü nedir? Halkla ilişkiler ve reklamcılık kaç yıllıktır?
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü, şirket ya da bireyler için marka algısı oluşturmak amacıyla iletişim araçlarını en verimli şekilde kullanmayı öğreten bir bölümdür. Peki, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü kaç yıllıktır? Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü hangi fakülteye bağlıdır? İş alanları nelerdir? İşte, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümüne dair detaylar…
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü kaç yıllıktır?
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü iletişim fakültesine bağlı bir bölümdür.
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü, sözel puan türü ile öğrenci alır.
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde hangi dersler okutulur?
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İktisada giriş
İletişim bilgisi
Genel işletme
Psikoloji
Pazarlama yönetimi
Tüketici davranışları