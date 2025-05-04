Halley kuyruklu yıldızından görsel şölen! Meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Yaklaşan meteor yağmuru, güney yarımkürede daha net görülmekle birlikte, uygun koşullarda kuzey bölgelerinde de izlenebilecek.
Yılın en iyi meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirilen "Eta Aquarid" yağmuru gökyüzü gözlemcilerini her zaman heyecanlandırıyor.
Her 75 yılda bir Dünya'nın yakınından geçen Halley kuyruklu yıldızının enkazından doğan ve bu yüzden "Halley'in kırıntıları" diye de nitelenen meteorların geçişi pazartesi ve salı zirveye ulaşacak.
Meteor yağmuru güney yarımkürede kuzeyden daha canlı görülecek, ancak onu Avrupa ve Türkiye'den de izlemek mümkün.
Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nden Shauna Edson, "Bu meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattığında Dünya'nın, en ünlü kuyruklu yıldızın yolundan geçtiğini bileceksiniz" dedi.
Eta Aquaridler nasıl oluşur?
Dünya Güneş'in etrafında dönerken, yılda birkaç kez kuyruklu yıldızların ve bazen de asteroitlerin bıraktığı enkazın içinden geçiyor. Eta Aquarid'lerin kaynağı da Halley kuyruklu yıldızının enkazı.
Bu hızlı hareket eden uzay taşları Dünya'nın atmosferine girdiğinde çok ısınarak sonunda yanmaya başlıyor.