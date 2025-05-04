Halley kuyruklu yıldızından görsel şölen! Meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek

Yılın en iyi meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirilen "Eta Aquarid" yağmuru gökyüzü gözlemcilerini her zaman heyecanlandırıyor.

Her 75 yılda bir Dünya'nın yakınından geçen Halley kuyruklu yıldızının enkazından doğan ve bu yüzden "Halley'in kırıntıları" diye de nitelenen meteorların geçişi pazartesi ve salı zirveye ulaşacak.