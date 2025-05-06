Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı
Dışarı çıkıp gece gökyüzüne bakmanın zamanı geldi: Eta Aquariid meteor yağmuru başladı. Halley’in kadim tozları, evrenin derinliklerinden süzülüp Kova Takımyıldızı’nın kucağında dans edecek. Peki, Eta Aquariid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? İşte göklerin Halley Valsi hakkında bilmeniz gerekenler…
Gökyüzü meraklılarının beklediği Eta Aquariid meteor yağmuru başladı. Yıldızların gözyaşları olarak tanımlanan Eta Aquariid meteor yağmuru ile yılın en fazla kozmik tozu yağacak.
Eta Aquariids meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı kozmik toz bulutlarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana geliyor.
Dünya'nın Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kalan enkazın arasından geçmesiyle oluşan bu görüntü bu hafta zirveye ulaşacak ve çarşamba günü en iyi şekilde görülebilecek.