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  4. Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı

Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı

Dışarı çıkıp gece gökyüzüne bakmanın zamanı geldi: Eta Aquariid meteor yağmuru başladı. Halley’in kadim tozları, evrenin derinliklerinden süzülüp Kova Takımyıldızı’nın kucağında dans edecek. Peki, Eta Aquariid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi? İşte göklerin Halley Valsi hakkında bilmeniz gerekenler…

Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı - Sayfa 1

Gökyüzü meraklılarının beklediği Eta Aquariid meteor yağmuru başladı. Yıldızların gözyaşları olarak tanımlanan Eta Aquariid meteor yağmuru ile yılın en fazla kozmik tozu yağacak.

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Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı - Sayfa 2

Eta Aquariids meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı kozmik toz bulutlarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana geliyor.

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Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı - Sayfa 3

Dünya'nın Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kalan enkazın arasından geçmesiyle oluşan bu görüntü bu hafta zirveye ulaşacak ve çarşamba günü en iyi şekilde görülebilecek.

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Halley’in kozmik tozları yağacak! Eta Aquariid meteor yağmuru şöleni başladı - Sayfa 4

Eta Aquarid yağmuru, gökyüzünde Kova (Aquarius) takımyıldızı yönünden geliyor gibi göründüğü için bu ismi taşıyor.

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