Halsizlik şikayeti olanlar dikkat: İşte, enerjinizi çalan 6 kritik vitamin ve mineral eksikliği

EN SIK NEDENLER

Yetersiz ve dengesiz beslenme, demir açısından zengin kırmızı et ve yumurtanın az tüketilmesi, yoğun adet kanamaları, mide ülseri ve hemoroid gibi kan kaybına yol açan durumlar başlıca nedenlerdir. Ayrıca çölyak gibi emilim bozuklukları da demir eksikliğine yol açabilir. Yemeklerle birlikte çay ve kahve tüketmek de demir emilimini azaltır.