Halsizlik şikayeti olanlar dikkat: İşte, enerjinizi çalan 6 kritik vitamin ve mineral eksikliği
Sürekli halsiz misiniz, sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Demir, B12, folik asit ve D vitamini başta olmak üzere bazı vitamin ve mineral eksiklikleri vücudu adeta enerjisiz bırakıyor. İşte yorgunluğun arkasındaki 6 kritik eksiklik ve dikkat edilmesi gereken belirtiler…
SÜREKLİ HALSİZLİĞİN 6 TEMEL NEDENİ
1-) DEMİR EKSİKLİĞİ
Demir, kandaki hemoglobinin temel yapı taşlarından biridir. Hemoglobin, dokulara oksijen taşır. Vücutta demir azaldığında hücreler yeterince oksijen alamaz ve bunun sonucu olarak halsizlik, çabuk yorulma ve performans düşüklüğü ortaya çıkar.
EN SIK NEDENLER
Yetersiz ve dengesiz beslenme, demir açısından zengin kırmızı et ve yumurtanın az tüketilmesi, yoğun adet kanamaları, mide ülseri ve hemoroid gibi kan kaybına yol açan durumlar başlıca nedenlerdir. Ayrıca çölyak gibi emilim bozuklukları da demir eksikliğine yol açabilir. Yemeklerle birlikte çay ve kahve tüketmek de demir emilimini azaltır.
DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?
Sürekli yorgunluk, çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması, konsantrasyon güçlüğü, saç dökülmesi, tırnak kırılması, ağız kenarında çatlaklar ve ciltte solukluk en sık görülen belirtilerdir.
DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Öncelikle eksikliğin nedeni araştırılmalıdır. Beslenmeye bağlıysa kırmızı et, karaciğer ve baklagiller artırılır. Çay ve kahve öğünlerden hemen sonra tüketilmemelidir. Gerekirse doktor kontrolünde demir takviyesi başlanır. Demir ilaçları bilinçsiz kullanılmamalıdır; fazla demir organlarda birikerek zarara yol açabilir.