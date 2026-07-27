Hamilelik döneminde somon tüketimi bebeğin beyin gelişimini destekliyor

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ BEBEĞİN BEYİN DOKUSUNU OLUŞTURUYOR

Somon balığı, omega-3 yağ asitlerinin özellikle de DHA türünün en zengin doğal kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu faydalı yağlar, anne karnındaki fetüsün beyin dokusunun ve merkezi sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesinde temel yapı taşı görevini üstleniyor. Ayrıca görme yetisinin temelini oluşturan retina tabakasının gelişimi de doğrudan bu yağ asitlerine ihtiyaç duyuyor. Gebelik boyunca yeterli miktarda somon tüketen annelerin bebeklerinde, ilerleyen yaşlarda bilişsel fonksiyonların ve motor becerilerin çok daha güçlü olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle gebelik sürecinde bu değerli yağ asitlerinden mahrum kalmamak hayati önem taşıyor.