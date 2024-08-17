Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor

PUF PUF PİŞİLER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamurunuz ve malzemeleriniz ne kadar kaliteli olursa pişiler de o kadar lezzetli oluyor. mynet.com’da yer alan ve binlerce ev hanımı tarafından uygulanan bu nefis pişiler gerekli onayı da aldı.