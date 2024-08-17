Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor
Dağ gibi kabaran ve yağ çekmeyen pişi için tavsiyelerimizi uygulamalısınız.
Pişi sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Doyurucu ve besleyici olduğu için tüm gün sizi tok tutabilir. Eskiden fırınlardan satın aldığımız hamurlardan yapılan pişiler şimdi ise evlerden yoğurulan hamurlardan yapılıyor.
PUF PUF PİŞİLER İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Hamurunuz ve malzemeleriniz ne kadar kaliteli olursa pişiler de o kadar lezzetli oluyor. mynet.com’da yer alan ve binlerce ev hanımı tarafından uygulanan bu nefis pişiler gerekli onayı da aldı.
Pişiler için gereken malzemeler şöyle:
Hamuru için;
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 su bardağı un
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
PİŞİLERİ DAĞ GİBİ KABARTMANIN SIRRI
PÜF NOKTA 1: Pişileri kabartmak istiyorsanız bir tatlı kaşığı kabartma tozu kullanmalısınız. Hamura eklenen kabartma tozu pişileri kusursuz bir şekilde kabartacaktır.