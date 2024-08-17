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  4. Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor

Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor

Dağ gibi kabaran ve yağ çekmeyen pişi için tavsiyelerimizi uygulamalısınız.

Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 1

Pişi sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Doyurucu ve besleyici olduğu için tüm gün sizi tok tutabilir. Eskiden fırınlardan satın aldığımız hamurlardan yapılan pişiler şimdi ise evlerden yoğurulan hamurlardan yapılıyor.

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Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 2

PUF PUF PİŞİLER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamurunuz ve malzemeleriniz ne kadar kaliteli olursa pişiler de o kadar lezzetli oluyor. mynet.com’da yer alan ve binlerce ev hanımı tarafından uygulanan bu nefis pişiler gerekli onayı da aldı.

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Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 3

Pişiler için gereken malzemeler şöyle:

Hamuru için;

  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 su bardağı un

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ
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Hamura 1 tatlı kaşığı ekleyin. Pişi puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 4

PİŞİLERİ DAĞ GİBİ KABARTMANIN SIRRI

PÜF NOKTA 1: Pişileri kabartmak istiyorsanız bir tatlı kaşığı kabartma tozu kullanmalısınız. Hamura eklenen kabartma tozu pişileri kusursuz bir şekilde kabartacaktır.

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