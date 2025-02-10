Hamuru kalıbından taşıran etkili yöntem! Yalnızca bir kaşık eklemek hamuru balon gibi şişiriyor
Hamur işi yaparken, lezzetli neticeler elde etmek ev hanımlarının birinci önceliğidir. Fakat en önemli adımlardan hamurun kabarmaması ya da dönmesi hayal kırıklığı yaşatabilir. Neyse ki üzülmenize gerek yok. İşte, hamuru kalıbından taşıran mucizevi yöntem...
Hamuru kıvam kazanması ve kabarmasını sağlamak adına çoğunlukla, kabartma tozu, maya ya da korbonat eklenir. Fakat neredeyse her evde bulunan bir ürün ile hamurunuzu tahmin edilenden de fazla kabartabilirsiniz: Beyaz sirke.
Bir kaşık beyaz sirke, hamurun içerisindeki maya ile tepkimeye girerek hamuru standart şeklinden çok daha fazla kabartır Bu teknik pek çok hamur işinde kullanıldığı gibi kek ve tatlılarda da uygulanır.
1 KAŞIK BEYAZ SİRKE HAMURU KALIBINDAN TAŞIRIYOR
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Beyaz sirke unlu mamüllerin daha iyi kabarması için kullanılabilir. Hamur kabartma tozlarının üzerine dökülen bir miktar beyaz sirke, reaksiyona girerek hamurların kabarmasını sağlayan karbondioksit gazı salar.
ELMA SİRKESİ DE AYNI GÖREVİ GÖRÜYOR
Hamurun kabarmasında elma sirkesi formülünü de kullanabilirsiniz. Tıpkı beyaz sirke gibi hamurun içerisindeki maya ve kabartma tozu ile tepkimeye girerek kabartmasını sağlar. Karbondioksit gazı sonucu kabaran hamur daha fazla hacim alır ve istenen kıvama gelir.