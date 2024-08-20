Hamuru perde gibi ince açılıyor! Çıtırtısı salondan duyulacak kol böreği tarifi

Börek, en eski Türklerden günümüze kadar ulaşan, farklı çeşitleriyle hazırlanabilen hamur işidir. Genellikle kahvaltı öğününde tüketilse de günün her öğününde de tüketilebilir. Ancak bir böreğin lezzetli olması malzeme kalitesi, pişirme süreci kadar hamurunun ince olmasına da bağlıdır.