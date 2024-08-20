Hamuru perde gibi ince açılıyor! Çıtırtısı salondan duyulacak kol böreği tarifi
Bu tüyoları uygulayarak börek hamurunuzun zar gibi açılmasını sağlayabilir ve çıtır çıtır kol böreğini misafirlerinize ikram edebilirsiniz
Börek, en eski Türklerden günümüze kadar ulaşan, farklı çeşitleriyle hazırlanabilen hamur işidir. Genellikle kahvaltı öğününde tüketilse de günün her öğününde de tüketilebilir. Ancak bir böreğin lezzetli olması malzeme kalitesi, pişirme süreci kadar hamurunun ince olmasına da bağlıdır.
Börek hamurunun ince olması için uygulamanız gereken birkaç basit tüyo bulunmaktadır. Bu tüyolar sayesinde hamurun ince bir hal almasınn yanı sıra çıtır çıtır olacak ve gelen misafirleriniz bu lezzete bayılacak.
DİNLENDİRMEYİ SAKIN UNUTMAYIN
Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Hamurun incecik açılması için hamuru dinlendirmeye özen gösterin.
Hamurun üzerine sürdüğünüz tereyağı, böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.
Böreği fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp bir süre dinlendirirseniz, börek daha yumuşak olur.
ÇOK AZ KİŞİNİN BİLDİĞİ TÜYO
Börek hazırlarken, hamurun içerisine ekleyeceğiniz birkaç damla limon, hamurun daha ince açılmasını sağlar. Ayrıca her noktasının eşit pişmesine katkı sunarken böreği de çıtır çıtır yapar.