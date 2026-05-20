Hangi sebzeler guatra neden olur? Uzmanından çiğ tüketim uyarısı!
Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, tiroid bezinin normalden fazla büyümesiyle ortaya çıkan guatr hastalığının gelişiminde coğrafi faktörlerden beslenme hatalarına, genetik mirastan hormonal değişimlere kadar pek çok etkenin rol oynadığını belirtti.
MODERN TIBBIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU
Boyun bölgesinde yer alan tiroid bezinin normal boyutlarının üzerine çıkması tıp dünyasında guatr olarak adlandırılmaktadır. Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, guatrın tiroid bezinin normalden fazla büyümesi durumu olduğunu belirterek bu büyümenin arkasında çevresel faktörlerden beslenme alışkanlıklarına, genetik yatkınlıktan yaşanılan coğrafyaya kadar pek çok sebebin yattığını ifade ediyor. Ülkemizde sofra tuzlarının iyotlanması gibi toplumsal sağlık hamleleriyle görülme sıklığının belirli bölgelerde kontrol altına alınmış olduğunu hatırlatan Bölükbaşı, guatrın hala modern tıbbın ve endokrinolojinin yakından takip ettiği önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor.
DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN SEBEP: İYOT EKSİKLİĞİ
Hastalığı tetikleyen unsurların başında, vücudun temel mekanizmalarını etkileyen mineral yetersizlikleri gelmektedir. Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, tiroid bezinin büyümesini tetikleyen temel nedenleri incelerken ilk sıraya iyot eksikliğini koyuyor. Dünya genelinde guatrın en yaygın sebebinin iyot yetersizliği olduğuna dikkat çeken deneyimli cerrah, tiroid hormonu üretmek için iyota ihtiyaç duyan bezin, bu maddeyi bulamadığında kapasitesini artırmak için genişlediğini açıklıyor.
İYOTLU TUZ KULLANIMINDA SAKLAMA KOŞULLARININ ÖNEMİ
Toplumsal farkındalık çalışmaları ve koruyucu sağlık politikaları, bu mineral eksikliğinin önüne geçilmesinde çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Türkiye'de sofra tuzlarına iyot eklenmesinin bu vakaları azaltmış olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, buna rağmen evlerdeki kullanım şekline dikkat çekiyor. İyotlu tuzun ışık görmeyen koyu renkli kaplarda saklanmasının bu koruyuculuğun devamı için kritik olduğunu söyleyen Bölükbaşı, doğru saklama koşullarının hayati önem taşıdığını belirtiyor.
AİLEVİ ÖYKÜ VE GENETİK YATKINLIĞIN ROLÜ
Hastalığın ortaya çıkışında sadece çevresel faktörler değil, bireylerin ailelerinden devraldığı kalıtımsal kodlar da güçlü bir zemin hazırlamaktadır. Guatrın doğrudan bağlı olduğu tek bir "guatr geni" tam olarak tanımlanmamış olsa da ailevi geçişin etkisinin büyük olduğunu aktaran Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, genetik yatkınlığa işaret ediyor. Başarılı doktor, ailesinde tiroid öyküsü olan bireylerde, bezin büyüme eğiliminin toplum geneline göre çok daha yüksek seyrettiğini dile getiriyor.