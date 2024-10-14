Hangi ülke kaç Nobel kazandı? Türkiye kaçıncı sırada? Nobel liginde Türkiye'nin sıralaması değişti
Daron Acemoğlu'nun 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasıyla birlikte bugüne kadar Nobel Ödülü kazanan Türk sayısı 3'e ulaştı. Nobel liginde Türkiye'nin sıralaması da değişti.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.
1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülü'nü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar Türkiye'den 3 kişi kazandı.
Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olurken bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
Bugüne kadar 82 ülkeden çok sayıda kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı.