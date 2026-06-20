Hangi yaz meyvesi gizlice kilo aldırıyor? Şeker tuzağına düşmeden meyve yemenin yolları!

KAN ŞEKERİNİN ANİDEN FIRLAMASI: GLİSEMİK İNDEKS NEDİR?

Bir yiyeceğin kan şekerimizi ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren ölçüye glisemik indeks adı verilmektedir. Yaz meyvelerinin birçoğu, özellikle de karpuz ve kavun, çok yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu meyveleri boş mideye yediğiniz an, kan şekeriniz adeta bir roket gibi hızla yukarı doğru tırmanışa geçer. Vücut bu ani yükselişi durdurmak için hemen aşırı miktarda insülin hormonu salgılar ve bu da kan şekerinin aynı hızla çakılmasına yol açar. Sonuç olarak, meyveyi yedikten sadece bir saat sonra kendinizi mutfakta abur cubur ararken ya da tatlı krizi yaşarken bulursunuz.