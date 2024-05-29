Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur?
Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlıktır. Mide ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Peki, bu nedenler nelerdir? Mide neden ağrır? Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? İşte detaylar…
Mide ağrısı nedir?
Mide ağrısı, mide krampları ya da karın içinde oluşan donuk ağrıdır.Mide ağrısı bazen sırt bölgesine vurabilir veya sırt ağrısıyla birlikte görülebilir.
Mide ağrısının nedenleri nelerdir?
Mide ağrısının nedenleri şunlardır:
Baharatlı, tuzlu ve acı yiyeceklerin tüketilmesi
Çok hızlı ve fazla yemek yemek
Stres ve üzüntü
Sigara ve alkol tüketimi
Helikobakter pilori gibi bakteriler
Gastrit, ülser, reflü gibi mide hastalıkları
Mide kanseri
Safra kesesi taşı
Gıda zehirlenmesi
Aspirin, kan sulandırıcı ilaç ve romatizma ilaçlarının uzun süre kullanımı
Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olabilir?
Çok yağlı, salçalı ve acılı yemekler
Soğan, sarımsak
Kızartmalar
Turşu
Baharat
Fazla tuzlu gıdalar
Kahve
Fazla portakal ve limon tüketmek
Çok sıcak sıvı veya katı gıda alımı mide ağrısına neden olur.