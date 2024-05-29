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  4. Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur?

Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlıktır. Mide ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Peki, bu nedenler nelerdir? Mide neden ağrır? Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? İşte detaylar…

Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? - Sayfa 1

Mide ağrısı nedir?

Mide ağrısı, mide krampları ya da karın içinde oluşan donuk ağrıdır.Mide ağrısı bazen sırt bölgesine vurabilir veya sırt ağrısıyla birlikte görülebilir.

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Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? - Sayfa 2

Mide ağrısının nedenleri nelerdir?

 Mide ağrısının nedenleri şunlardır:

Baharatlı, tuzlu ve acı yiyeceklerin tüketilmesi

Çok hızlı ve fazla yemek yemek

Stres ve üzüntü

Sigara ve alkol tüketimi

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Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? - Sayfa 3

Helikobakter pilori gibi bakteriler

Gastrit, ülser, reflü gibi mide hastalıkları

Mide kanseri

Safra kesesi taşı

Gıda zehirlenmesi

Aspirin, kan sulandırıcı ilaç ve romatizma ilaçlarının uzun süre kullanımı

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Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olur? - Sayfa 4

Hangi yiyecekler mide ağrısına neden olabilir?

 Çok yağlı, salçalı ve acılı yemekler

Soğan, sarımsak

Kızartmalar

Turşu

Baharat

Fazla tuzlu gıdalar

Kahve

Fazla portakal ve limon tüketmek

Çok sıcak sıvı veya katı gıda alımı mide ağrısına neden olur.

 

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