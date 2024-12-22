Harcına 2 kaşık eklemek yetiyor: Biber dolması asla dağılmıyor ve içi tam kıvamında pişiyor
Biber dolması, zor ve uğraşı isteyen bir tariftir. Genellikle ev hanımları biber dolmasının pişme oranı ve kıvamı konusunda sorunlar yaşar. Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzeti biber dolmasının dağılmaması ve içinin tam kıvamında pişmesi için iç harcına iki kaşık eklemek gerekiyormuş
Zeytinyağlı biber dolması, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Türk mutfağının en beğenilen zeytinyağlı lezzetlerinden biridir ve çoğunlukla soğuk olarak servis edilir. İnce kabuklu dolmalık biberlerin içi, pirinç veya bulgur, soğan, domates, maydanoz, baharatlar ve bazen kuş üzümü ya da çam fıstığı ile hazırlanan aromatik bir harçla doldurulur.
Üzerine zeytinyağı gezdirilerek kısık ateşte pişirilir, böylece biberlerin ve iç harcın lezzeti birbirine karışır. Hafif, besleyici ve doyurucu bir yemek olan zeytinyağlı biber dolması, yaz aylarında ferahlatıcı bir öğün olarak tercih edilirken, özel davet sofralarının da vazgeçilmez bir parçasıdır. Limon sıkarak tüketmeniz uzmanlar tarafından önerilir.
BİBER DOLMASINA KIVAM KATAN ÖNERİ
Biber dolması pişirmek, pek çok kişi için zor ve zahmetli bir mutfak tecrübesi olabilir. Fakat esasında tam kıvamında ve lezzetli bir biber dolması hazırlamak düşündüğünüz kadar zor değil. İşin püf nokrası, iç harcına ekleyeceğiniz küçük ama tesirli incelikte saklı.
Kuş üzümü, küçük boyutuna rağmen oldukça yüksek besin değerine sahip zengin bir meyvedir. Özellikle vitamin deposu olarak bilinen kuru üzüm, Akdeniz mutfağında da önemli bir yere sahptir ve çoğu şefin gizli silahı olarak bilinir. Pirinç, et ve baharatlarla bir araya geldiğinde sofralar şölen yerine dönüşecek.