Harcına 2 kaşık eklemek yetiyor: Biber dolması asla dağılmıyor ve içi tam kıvamında pişiyor

Zeytinyağlı biber dolması, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Türk mutfağının en beğenilen zeytinyağlı lezzetlerinden biridir ve çoğunlukla soğuk olarak servis edilir. İnce kabuklu dolmalık biberlerin içi, pirinç veya bulgur, soğan, domates, maydanoz, baharatlar ve bazen kuş üzümü ya da çam fıstığı ile hazırlanan aromatik bir harçla doldurulur.