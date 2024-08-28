Haşlanmış yumurta suyunu asla dökmeyin : Şaşırtıcı etkisini öğrenenler hemen deniyor

Özellikle kahvaltıda siz de yumurtayı haşlayarak tüketenlerdenseniz, kaynattığınız aşamanın sonrasında haşlama suyunu çoğu kez çöpe dökmüşsünüzdür. Fark edilmeden yapılan bu yanlış, pek çok alanda şaşırtıcı faydalardan uzak durmanıza yol açıyor.