Haşlanmış yumurta suyunu asla dökmeyin : Şaşırtıcı etkisini öğrenenler hemen deniyor
Yumurta kaynattıktan sonra haşlanmış suyunu lavaboya döküyorsanız, hemen vazgeçmelisiniz. İşin uzmanları, haşlanmış yumurta suyunun yararlarına atıfta bulunurken, şaşırtıcı bilgileri öğrenenler ise hemen denemeye koyuldu
Faydaları saymakla bitmeyen ve besleyicilik bakımından doktorların gözde ürünü olan yumurta haşlanarak veya tavada yapılarak tüketilebiliyor.
Özellikle kahvaltıda siz de yumurtayı haşlayarak tüketenlerdenseniz, kaynattığınız aşamanın sonrasında haşlama suyunu çoğu kez çöpe dökmüşsünüzdür. Fark edilmeden yapılan bu yanlış, pek çok alanda şaşırtıcı faydalardan uzak durmanıza yol açıyor.
Bilinmeden ziyan ettiğimiz haşlanmış yumurta suyu, günün pek çok zamanında birçok alanda yarar sağlayabilir. İşte haşlama yumurta suyunun az bilinen şaşırtıcı etkileri:
1. Bitki Gübresi: Yumurta suyu, kaynama sırasında suya geçen kalsiyum ve mineraller nedeniyle bitkiler için doğal bir gübre görevi görür. Soğuduktan sonra bitkilerinize dökerek toprağı zenginleştirebilirsiniz.