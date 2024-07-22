Haşlayıp tencerenin dibine serilmeliymiş; Sarmanın dağılmamasını sağlayan şef önerisi

YAPRAKLARI HAŞLAYIP TENCERENİN DİBİNE SERİN

Yaprak sarmanın sarılması kadar pişirmesi de özen ister. Pişirme inceliklerine dikkat edilmediğinde yaprak sarma dağılır ve bu da yaprak sarmanın lezzetini olumsuz yönde etkiler. Oysa tek bir hamlede yaprak sarmasının dağılmaması mümkün. Yapmanız gereken haşlanmış yaprakları tencerenin dibine sermek. Böylece yaprak sarma tencereyle direkt temas etmez ve yırtılma ve dağılma olmaz.