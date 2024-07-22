Haşlayıp tencerenin dibine serilmeliymiş; Sarmanın dağılmamasını sağlayan şef önerisi
Dağılmayan sarma yapmak için bilmeniz gereken aşçılık sırları var
Sarma, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Gündelik hayatta tüketildiği gibi davet sofralarının da yıldızıdır. Sarma yaparken özen göstermeniz gereken bazı püf noktalar bulunur. Doğru adımları uygulayarak sarmanın dağılmamasını sağlayabilirsiniz. İşte dağılmayan ve daha lezzetli sarmalar için dikkat etmeniz gereken bilgiler:
YAPRAKLARI HAŞLAYIP TENCERENİN DİBİNE SERİN
Yaprak sarmanın sarılması kadar pişirmesi de özen ister. Pişirme inceliklerine dikkat edilmediğinde yaprak sarma dağılır ve bu da yaprak sarmanın lezzetini olumsuz yönde etkiler. Oysa tek bir hamlede yaprak sarmasının dağılmaması mümkün. Yapmanız gereken haşlanmış yaprakları tencerenin dibine sermek. Böylece yaprak sarma tencereyle direkt temas etmez ve yırtılma ve dağılma olmaz.
SARMALARIN ÜZERİNE PORSELEN TABAK EKLEYİN
Yaprak sarmaların alt kısmınının dağılmamasını serilen yapraklarla önlemek mümkün. Yukarıdaki kısmın dağılmaması için de porselen tabakla kapatmanız şefler tarafından önerilir. Porselen tabak, yaprak sarmanın hem daha iyi pişmesini sağlar hem de dağılmasının önüne geçer.
DAHA LEZZETLİ HALE GETİRMEK İÇİN...
Yaprak sarma, kıyma, pirinç, salça gibi malzemelerin yer aldığı lezzetli bir yemektir. Daha lezzetli hale getirmek için ünlü şefler yaprak sarmayı dana kaburga kemiği üzerinde pişirir. Kaburga kemiğinin lezzeti yaprak sarmaya geçer ve lezzetini arşa çıkarır.