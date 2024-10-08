Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak
Hatay usulü nefis bir kısır hazırlarken bilmeniz gereken lezzet tüyoları
Geniş ve zengin bir sofraya sahip olan Hatay’ın ülkemize kazandırdığı en kusursuz lezzet kısır olarak biliniyor. Mutfağa girdiğinizde Hatay usulü kısır hazırlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.
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HATAY USULÜ KISIRIN SIRRI
Kısır hazırlarken gereken malzemeler şöyle:
- 1 büyük su bardağı ince bulgur
- Yarım su sıcak su (bulguru ıslatmak için)
- 3 yaprak marul
- 1 demet maydanoz
- 3 adet taze soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (soğanı kavurmak için)
- 1 küçük salatalık
- 5 tane çeri domates
- 1 tane orta boy sivri biber
- Yarım çay bardağı zeytinyağı (az gelirse ekleme yapın)
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
- Tuz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak
- 1 küçük soğan
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KISIR HAZIRLARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre kısır hazırlarken dikkat edilmesi gereken adımlar şöyle:
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Öncelikle bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz.
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