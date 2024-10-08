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  4. Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak

Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak

Hatay usulü nefis bir kısır hazırlarken bilmeniz gereken lezzet tüyoları

Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak - Sayfa 1

Geniş ve zengin bir sofraya sahip olan Hatay’ın ülkemize kazandırdığı en kusursuz lezzet kısır olarak biliniyor. Mutfağa girdiğinizde Hatay usulü kısır hazırlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

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Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak - Sayfa 2

HATAY USULÜ KISIRIN SIRRI

Kısır hazırlarken gereken malzemeler şöyle:

  • 1 büyük su bardağı ince bulgur
  • Yarım su sıcak su (bulguru ıslatmak için)
  • 3 yaprak marul
  • 1 demet maydanoz
  • 3 adet taze soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (soğanı kavurmak için)
  • 1 küçük salatalık
  • 5 tane çeri domates
  • 1 tane orta boy sivri biber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı (az gelirse ekleme yapın)
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 küçük soğan
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Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak - Sayfa 3

KISIR HAZIRLARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre kısır hazırlarken dikkat edilmesi gereken adımlar şöyle:

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Hatay usulü kısır böyle yapılıyor ; sadece 1 kepçe ekleyince yeterli olacak - Sayfa 4

Öncelikle bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatıyoruz.

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