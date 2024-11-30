Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor

PATLICAN ASLA YAĞ ÇEKMİYOR

* YAĞ ÇEKMEYEN PATLICAN: * Patlıcanların yağ çekmemesi imkansızdır. Bunun için karnıyarık yaparken şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Patlıcanların tamamını yağlı tavaya atmak yerine fırça yardımıyla her tarafını yağlayın ve bu şekilde tavada kızartın.