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  4. Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor

Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor

Karnıyarık kıyma ile hazırlanan nefis bir yemektir. Bu lezzetli yemeği hazırlarken yağ çekmesini önlemenin bir püf noktası var

Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor - Sayfa 1

Patlıcanı sade yiyemeyenlerin sevdiği yemeklerin başında karnıyarık geliyor. Patlıcan ve kıyma ile hazırlanan bu lezzetli yemek besin değeri bakımından da oldukça zengindir.

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Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor - Sayfa 2

Karnıyarık yemeğini hazırlarken patlıcanların yağ çekmesini önlemek için bilmeniz gerekenler var. Ayrıca bu püf noktayı sadece karnıyarık yapımında değil her patlıcan kızartmasında deneyebilirsiniz.

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Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor - Sayfa 3

PATLICAN ASLA YAĞ ÇEKMİYOR

* YAĞ ÇEKMEYEN PATLICAN: * Patlıcanların yağ çekmemesi imkansızdır. Bunun için karnıyarık yaparken şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Patlıcanların tamamını yağlı tavaya atmak yerine fırça yardımıyla her tarafını yağlayın ve bu şekilde tavada kızartın.

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Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor - Sayfa 4

TAM KIVAMINDA KUSURSUZ KARNIYARIK

yemek.com sitesindeki karnıyarık tarifine göre gereken malzemeler şöyle:

  • 6 adet patlıcan (büyükse ikiye kesilebilir)
  • 500 gram kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz

NOT: Liste devam ediyor

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