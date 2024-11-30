Hataylı lokanta ustası karnıyarık püf noktasını verdi ; Patlıcanlar asla yağ çekmiyor
Karnıyarık kıyma ile hazırlanan nefis bir yemektir. Bu lezzetli yemeği hazırlarken yağ çekmesini önlemenin bir püf noktası var
Patlıcanı sade yiyemeyenlerin sevdiği yemeklerin başında karnıyarık geliyor. Patlıcan ve kıyma ile hazırlanan bu lezzetli yemek besin değeri bakımından da oldukça zengindir.
Karnıyarık yemeğini hazırlarken patlıcanların yağ çekmesini önlemek için bilmeniz gerekenler var. Ayrıca bu püf noktayı sadece karnıyarık yapımında değil her patlıcan kızartmasında deneyebilirsiniz.
PATLICAN ASLA YAĞ ÇEKMİYOR
* YAĞ ÇEKMEYEN PATLICAN: * Patlıcanların yağ çekmemesi imkansızdır. Bunun için karnıyarık yaparken şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Patlıcanların tamamını yağlı tavaya atmak yerine fırça yardımıyla her tarafını yağlayın ve bu şekilde tavada kızartın.
TAM KIVAMINDA KUSURSUZ KARNIYARIK
yemek.com sitesindeki karnıyarık tarifine göre gereken malzemeler şöyle:
- 6 adet patlıcan (büyükse ikiye kesilebilir)
- 500 gram kıyma
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
NOT: Liste devam ediyor