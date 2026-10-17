Havuç çiğ mi yoksa pişmiş mi daha faydalı? Pişirme yöntemi besin değerini değiştiriyor

ÇİĞ HAVUÇ TÜKETİMİ BESİN ÖĞELERİNİ KORUYOR

Çiğ havuç, lif ve çeşitli besin bileşenleri içeren sağlıklı bir besin seçeneği olmayı sürdürüyor. Isıl işlem uygulanmadığından pişirmeye bağlı kayıplar yaşanmıyor. Bununla birlikte beta-karotenin bitki hücrelerinin içinde bulunması, sindirim sırasında açığa çıkmasını ve vücut tarafından emilmesini etkileyebiliyor. Bu nedenle çiğ tüketim, beta-karotenden mutlaka daha fazla yararlanıldığı anlamına gelmiyor.