Havuçları çürümeden saklama yöntemi; Japonların sırlı tekniğiyle aylarca taze kalıyor
Taze havuçları buruşmadan ve çürümeden saklamanın bir püf noktası var. Bu sayede aylarca tadı değişmeden saklayabiliyorsunuz.
Kışın soğuk günlerinde Pazar tezgahlarında yerini alan havuçlar gözlere verdiği şifa ile biliniyor. Ayrıca tarçınla birlikte olan uyumuyla hazırlanan nefis kekler de çok seviliyor.
Fakat limon, portakal ve mandalinada olduğu gibi havuçları da saklamak biraz sorun olabiliyor. Ev hanımları ise bu noktada kendilerine özgü taktikler geliştirebiliyor.
Bu noktada Japonların geliştirdiği teknik en popüler olanı ve tercih edileni olarak biliniyor. lezzet.com.tr sitesinde havuç saklama tekniği paylaşıldı.
HAVUÇLARI YIKMADAN SAKLAMAYI DENEYİN
ÖNEMLİ NOT: Havucu buzdolabında saklayacaksanız, kullanana kadar yıkamayın. Aksi takdirde kısa sürede kuruyacaktır.
Havucun yeşillik ve yaprak kısımlarını keserek temizleyin.
Ardından plastik poşete koyup ağzını hava almayacak şekilde kapatın.
Havuçları buzdolabının sebze rafında 2-3 haftaya kadar saklayabilirsiniz.
Saklama esnasında havucu elma, armut gibi olgunlaşan meyvelerin yanına koymayın.