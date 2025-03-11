Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor
Havuçların kararmasını önlemek için aşçıların uyguladığı minik sırlı tarifi denemelisiniz.
Havuç kışın çok tüketilen sebzelerin başında geliyor. Yoğun vitamin deposu ve lezzetli olduğu için tercih edilen havuç keklerde de çok kullanılıyor.
Gözlere iyi geldiği bilinen havucu uzun süre saklamak ise pek mümkün olmuyor. Çünkü havuçlar kısa sürede kararabiliyor.
Karardıktan sonra görüntüsünde olduğu gibi lezzetinde de bozulmalar meydana gelebiliyor. Bunu önlemek ise oldukça basit.