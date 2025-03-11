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  4. Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor

Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor

Havuçların kararmasını önlemek için aşçıların uyguladığı minik sırlı tarifi denemelisiniz.

Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor - Sayfa 1

Havuç kışın çok tüketilen sebzelerin başında geliyor. Yoğun vitamin deposu ve lezzetli olduğu için tercih edilen havuç keklerde de çok kullanılıyor.

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Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor - Sayfa 2

Gözlere iyi geldiği bilinen havucu uzun süre saklamak ise pek mümkün olmuyor. Çünkü havuçlar kısa sürede kararabiliyor.

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Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor - Sayfa 3

Karardıktan sonra görüntüsünde olduğu gibi lezzetinde de bozulmalar meydana gelebiliyor. Bunu önlemek ise oldukça basit.

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Havuçların üzerine bir iki damla damlatın. Kararmalarını ve buruşmalarını önlüyor - Sayfa 4

HAVUÇLARI KARARMADAN AYLARCA SAKLAYABİLİRSİNİZ

Eğer taze olduğu için havucu fazla aldıysanız saklamak için artık basit bir püf noktası var. Doğramadan da kararan havuçları rendeleyin.

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