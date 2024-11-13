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  4. Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor

Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor

Havuçlu bir kek yapmak istediğiniz kıvamını tam ayarlamanın bazı püf noktaları var. Kabarmasını sağlamak için harcı iyice çırptıktan sonra 1 yemek kaşığı * tarçın * eklemelisiniz. Bu sayede lezzeti 5 kat artacak

Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 1

İstanbul Kadıköy’deki dükkanında müşterilerine her gün havuçlu tarçınlı kek yapıp satan Fatma Hanım önemli püf noktaları ekonomim.com için paylaştı.

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Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 2

Her gün erkenden kollarını sıvayarak mutfağa giren Fatma Hanım, havuçlu keke kıvam veren lezzetin tarçın olduğunu açıkladı. Tarçın sayesinde kek kıvam alırken lezzeti de artıyor. Ayrıca Fatma Hanıma göre kekin iyice kabarmasını sağlamak için harcı çok çırpmalısınız.

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Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 3

SIR TARİFİYLE HAVUÇLU TARÇINLI KEK

Kek ustası Fatma Hanım ayrıca güzel ve kusursuz bir kabarma için başta yağ ve yumurtalar olmak üzere malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini söylüyor.

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Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 4

Lezzetli bir havuçlu tarçınlı kek tarifi ise nefisyemektarifleri.com’da yer aldı. İşte gereken malzemeler:

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 adet havuç (küçük boyutta)
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • 1 yemek kaşığı tarçın (silme)
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