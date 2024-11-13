Havuçlu kek yaparken 1 yemek kaşığı eklemelisiniz. Lezzeti 5 kat artıyor
Havuçlu bir kek yapmak istediğiniz kıvamını tam ayarlamanın bazı püf noktaları var. Kabarmasını sağlamak için harcı iyice çırptıktan sonra 1 yemek kaşığı * tarçın * eklemelisiniz. Bu sayede lezzeti 5 kat artacak
İstanbul Kadıköy’deki dükkanında müşterilerine her gün havuçlu tarçınlı kek yapıp satan Fatma Hanım önemli püf noktaları ekonomim.com için paylaştı.
Her gün erkenden kollarını sıvayarak mutfağa giren Fatma Hanım, havuçlu keke kıvam veren lezzetin tarçın olduğunu açıkladı. Tarçın sayesinde kek kıvam alırken lezzeti de artıyor. Ayrıca Fatma Hanıma göre kekin iyice kabarmasını sağlamak için harcı çok çırpmalısınız.
SIR TARİFİYLE HAVUÇLU TARÇINLI KEK
Kek ustası Fatma Hanım ayrıca güzel ve kusursuz bir kabarma için başta yağ ve yumurtalar olmak üzere malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini söylüyor.
Lezzetli bir havuçlu tarçınlı kek tarifi ise nefisyemektarifleri.com’da yer aldı. İşte gereken malzemeler:
- 3 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 adet havuç (küçük boyutta)
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- 1 yemek kaşığı tarçın (silme)