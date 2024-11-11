Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor
Gözlere iyi gelen sebzenin sadece havuç olduğu düşünülse de, bu efsane yıllar sonra çürüdü. Evet havuç gözler için faydalı, fakat alternatifleri de var. Bu kuruyemişin, gözler için birebir faydalı olduğu ortaya çıktı. ABD’de yapılan testler, bunu kesin olarak kanıtladı.
11 Kasım, Ekonomim- Gözde bozulma ve diğer sorunlar, zamanla herkesin yaşayabileceği bir durum. Tüm gün ekrana bakan biriyseniz gözleriniz diğer bireylere göre biraz daha fazla hasar görebilir. Uzmanlar bu tip durumlarda genelde mavi ışık filtreli gözlükler öneriyor. Ancak asıl konumuz bu değil.
Sağlıklı bir göz için yıllardır uzmanlar ‘havuç yiyin’ uyarısı yapıyor. Fakat ABD’de yapılan yeni bir çalışma, sıkça tüketilen antep fıstığının gözler için şifa kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Öyle ki gözleri sağlıklı tutarken, görüşü koruduğu da tespit edildi.