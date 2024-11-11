Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor

11 Kasım, Ekonomim- Gözde bozulma ve diğer sorunlar, zamanla herkesin yaşayabileceği bir durum. Tüm gün ekrana bakan biriyseniz gözleriniz diğer bireylere göre biraz daha fazla hasar görebilir. Uzmanlar bu tip durumlarda genelde mavi ışık filtreli gözlükler öneriyor. Ancak asıl konumuz bu değil.