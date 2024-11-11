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  4. Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor

Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor

Gözlere iyi gelen sebzenin sadece havuç olduğu düşünülse de, bu efsane yıllar sonra çürüdü. Evet havuç gözler için faydalı, fakat alternatifleri de var. Bu kuruyemişin, gözler için birebir faydalı olduğu ortaya çıktı. ABD’de yapılan testler, bunu kesin olarak kanıtladı.

Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor - Sayfa 1

11 Kasım, Ekonomim- Gözde bozulma ve diğer sorunlar, zamanla herkesin yaşayabileceği bir durum. Tüm gün ekrana bakan biriyseniz gözleriniz diğer bireylere göre biraz daha fazla hasar görebilir. Uzmanlar bu tip durumlarda genelde mavi ışık filtreli gözlükler öneriyor. Ancak asıl konumuz bu değil.

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Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor - Sayfa 2

Sağlıklı bir göz için yıllardır uzmanlar ‘havuç yiyin’ uyarısı yapıyor. Fakat ABD’de yapılan yeni bir çalışma, sıkça tüketilen antep fıstığının gözler için şifa kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Öyle ki gözleri sağlıklı tutarken, görüşü koruduğu da tespit edildi.

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Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor - Sayfa 3

ANTEP FISTIĞI GÖZLER İÇİN ŞİFA KAYNAĞI

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Havucu unutun… Bu kuruyemiş tam bir göz dostu, günde bir avuç yetiyor! Faydasını Kimse bilmiyor - Sayfa 4

Havuç uzun zamandır görmeyi artıran bir süper gıda olarak biliniyordu, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları her gün sadece 57 gram fıstığın gözlere çok önemli etkileri olduğunu buldu.

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