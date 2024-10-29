Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları!
Ev işleri özellikle çalışan kadınlar için oldukça zaman alıcı olabiliyor. Ancak bazı ipuçlarıyla ev işlerini daha kolay hale getirilebilir. İşte, kadınların işlerini kolaylaştıracak ipuçları...
MUTFAK İLE İLGİLİ İPUÇLARI
Sütü ocağa koymadan önce, tencereyi soğuk su ile çalkalarsanız süt kaynarken dibine yapışmaz. Ayrıca, süt kaynarken tencere ya da cezvenin üzerine tahta kaşık koyarsanız süt taşmaz.
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Suya atılan yumurtaların çatlamaması için suya biraz sirke katın. Bu şekilde yumurtalar çatlamayacaktır.
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Pilav yaparken pirincin bembeyaz kalması için, pilav suyunu koyduktan sonra içine 4 - 5 damla limon sıkın.
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