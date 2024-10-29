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  4. Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları!

Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları!

Ev işleri özellikle çalışan kadınlar için oldukça zaman alıcı olabiliyor. Ancak bazı ipuçlarıyla ev işlerini daha kolay hale getirilebilir. İşte, kadınların işlerini kolaylaştıracak ipuçları...

Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları! - Sayfa 1

MUTFAK İLE İLGİLİ İPUÇLARI

Sütü ocağa koymadan önce, tencereyi soğuk su ile çalkalarsanız süt kaynarken dibine yapışmaz. Ayrıca, süt kaynarken tencere ya da cezvenin üzerine tahta kaşık koyarsanız süt taşmaz.

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Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları! - Sayfa 2

Suya atılan yumurtaların çatlamaması için suya biraz sirke katın. Bu şekilde yumurtalar çatlamayacaktır.

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Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları! - Sayfa 3

Pilav yaparken pirincin bembeyaz kalması için, pilav suyunu koyduktan sonra içine 4 - 5 damla limon sıkın.

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Hayatı zorlaştırmayın, kolaylaştırın! Kadınların ev işlerini kolaylaştıracak harika ipuçları! - Sayfa 4

Yeşil sebzelerin canlılığını ve rengini koruması için bol tuzlu ve buzlu suda bekletmelisiniz.

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