Hayatımızdaki gizli tehlike: Akıllı telefonlar hafızamızı nasıl adım adım siliyor?

DOPAMİN TUZAĞI VE SÜREKLİ SIKILMA HALİ

Sosyal medyada yukarı doğru her kaydırma hareketimiz, beyinde anlık bir ödül hormonu patlamasına yol açar. Bu yapay ve hızlı tatmin döngüsü, gerçek hayatın normal hızını zihnimiz için katlanılmaz derecede sıkıcı bir hale getirir. Kitap okumak, bir filmi sonuna kadar izlemek veya sadece sessizce oturmak artık birer eziyete dönüşmeye başlar. Çünkü beynimiz artık sadece o ekranın sunduğu yüksek hızlı uyarılardan beslenmek istemektedir. Kendinizi sürekli ekrana bakma ihtiyacı içinde bulmanızın arkasındaki gerçek güç bu tehlikeli biyolojik bağımlılıktır.