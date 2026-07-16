Hazımsızlık deyip geçmeyin: İlaçla geçmeyen mide sancısı mide kanseri işareti olabilir!

SİNSİ BAKTERİ HELİCOBACTER PYLORİ VE MİDE ASİDİ İLİŞKİSİ

Dünya genelinde çok yaygın bir enfeksiyon olan Helicobacter pylori bakterisi, mide kanserinin oluşum mekanizmasında kritik bir basamaktır. Bu bakteri mide asidine karşı kendi koruma kalkanını üreterek organın duvarına yerleşir ve burada yıllarca süren kronik bir iltihaba yol açar. İltihaplanan doku önce gastrite, tedavi edilmediğinde ülsere ve en nihayetinde hücrelerin geri dönüşümsüz olarak bozulmasına neden olur. Erken aşamada fark edilen bu bakteri enfeksiyonu, doğru antibiyotik kombinasyonlarıyla tamamen yok edilebilmektedir.