Hazımsızlık deyip geçmeyin: İlaçla geçmeyen mide sancısı mide kanseri işareti olabilir!
Mide kanseri, sindirim sisteminde en sık rastlanan ve erken evrede teşhis edildiğinde tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Rahatsızlığın gelişiminde genetik faktörler, tütün kullanımı ve tuzlu gıdalarla beslenme alışkanlığı doğrudan rol oynar. Sürekli tekrarlayan mide ekşimesi, şişkinlik ve iştah kaybı gibi durumlar hastalığın ilk evrelerindeki en belirgin sinyalleridir.
MİDE KANSERİNİ TETİKLEYEN EN TEMEL ETKENLER VE GENETİK YATKINLIK
Mide dokusunda tümör oluşumuna zemin hazırlayan nedenlerin başında genetik mutasyonlar ve ailede kanser öyküsünün bulunması gelmektedir. Özellikle birinci derece akrabalarında bu rahatsızlık görülen kişilerin, yaşamları boyunca daha dikkatli ve düzenli kontroller yaptırması gerekir. Mide asit dengesini kronik olarak bozan hatalı beslenme alışkanlıkları ve tütün mamulleri tüketimi de hücre yapısını doğrudan bozar. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde mide mukozası zamanla kalınlaşarak normal fonksiyonunu kaybeder ve hastalık evresi başlar.
YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI MİDE ÇEPERİNİ NASIL TAHRİP EDİYOR?
Gündelik yaşamda tüketilen aşırı tuzlu, salamura, tütsülenmiş ve konserve gıdalar mide kanserinin en büyük beslenme kaynaklı nedenleri arasındadır. Mangal gibi doğrudan yüksek ateşe maruz kalarak pişen etlerde oluşan kimyasal bileşikler de mide duvarında ciddi hasarlar bırakır. C vitamini, taze sebze ve meyvelerden fakir bir diyet uygulamak, midenin kendi kendini yenileme mekanizmasını tamamen felç eder. Bu nedenle işlenmiş gıdalardan uzak durup lifli beslenmek, hastalıktan korunmanın mutfaktaki en birincil kuralıdır.
SİNSİ BAKTERİ HELİCOBACTER PYLORİ VE MİDE ASİDİ İLİŞKİSİ
Dünya genelinde çok yaygın bir enfeksiyon olan Helicobacter pylori bakterisi, mide kanserinin oluşum mekanizmasında kritik bir basamaktır. Bu bakteri mide asidine karşı kendi koruma kalkanını üreterek organın duvarına yerleşir ve burada yıllarca süren kronik bir iltihaba yol açar. İltihaplanan doku önce gastrite, tedavi edilmediğinde ülsere ve en nihayetinde hücrelerin geri dönüşümsüz olarak bozulmasına neden olur. Erken aşamada fark edilen bu bakteri enfeksiyonu, doğru antibiyotik kombinasyonlarıyla tamamen yok edilebilmektedir.
SIKLIKLA REFLÜ VEYA GASTRİTLE KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER
Mide kanserinin erken evredeki belirtileri, toplumda çok sık görülen gastrit veya reflü gibi şikayetlerle neredeyse tamamen aynıdır. Yemek sonrasında gelişen inatçı şişkinlik, erken doyma hissi, midede yanma ve hafif ağrılar genellikle hastalar tarafından önemsenmez. Kişiler doktora başvurmak yerine mide koruyucu veya antiasit şuruplarla bu sinsi belirtileri aylarca baskılamaya çalışırlar. Ancak iki haftadan uzun süren ve alışılmış ilaçlarla geçmeyen her türlü mide rahatsızlığı acil bir inceleme gerektirir.