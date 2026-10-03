Hazımsızlık diye geçiştirmeyin: Aylardır geçmeyen mide ağrısı kanserin sinsi sinyali olabilir
Mide kanseri, sindirim sistemi kanserleri içinde en sık görülenlerden biri olup erken evrede fark edildiğinde tedavi başarısı oldukça yükselen bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, uzun yıllar devam eden Helicobacter pylori enfeksiyonu, tütün ürünleri ve aşırı tuzlu, salamura ağırlıklı beslenme riski artıran başlıca faktörler arasında sayılır. Uzmanlar özellikle yemek sonrası geçmeyen şişkinlik, çabuk doyma, iştah kaybı ve mide ekşimesi gibi şikayetlerin haftalarca sürmesi halinde basit bir hazımsızlık gibi görülmemesi gerektiğini vurguluyor.
MİDE KANSERİNİ TETİKLEYEN EN TEMEL ETKENLER VE GENETİK YATKINLIK
Ailesinde özellikle birinci derece akrabalarında mide kanseri öyküsü bulunan kişilerde risk artar. Genetik mutasyonlara ek olarak mide asit dengesini uzun süre bozan düzensiz beslenme ve tütün kullanımı mide mukozasında kalınlaşma ve hücre yapısında bozulmaya yol açabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde mide dokusunun kendini yenileme kapasitesi azalır. Risk grubundaki kişilerin şikayeti olmasa bile gastroenteroloji uzmanının önerdiği aralıklarla kontrol yaptırması önerilir.
YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI MİDE ÇEPERİNİ NASIL TAHRİP EDİYOR?
Aşırı tuzlu, salamura, tütsülenmiş, konserve ve işlenmiş gıdaların sık tüketilmesi mide iç yüzeyinde tahrişi artırır. Doğrudan yüksek ateşte pişirilen mangal etlerde oluşan bazı kimyasal bileşikler de mide duvarına zarar verebilir. C vitamini, lif, taze sebze ve meyveden fakir beslenme midenin onarım mekanizmasını zayıflatır. Korunma için işlenmiş ürünlerin azaltılması, taze ve lifli gıdaların artırılması mutfakta alınabilecek en temel önlemlerdendir.
SİNSİ BAKTERİ HELİCOBACTER PYLORİ VE MİDE ASİDİ İLİŞKİSİ
Helicobacter pylori, dünya genelinde yaygın görülen ve mide asidine karşı kendi koruma tabakası oluşturarak mide duvarına yerleşebilen bir bakteridir. Yerleştiği bölgede yıllarca süren kronik iltihaba neden olabilir. Bu iltihap tedavi edilmediğinde gastrit ve ülser sürecini başlatabilir ve uzun vadede hücre yapısında geri dönüşü zor değişimlere zemin hazırlayabilir. Erken saptanan enfeksiyon hekim tarafından planlanan uygun antibiyotik kombinasyonları ile tedavi edilebilir.
SIKLIKLA REFLÜ VEYA GASTRİTLE KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER
Erken evre mide kanserinin belirtileri toplumda çok sık görülen reflü ve gastrit şikayetleri ile benzerlik gösterir. Yemek sonrası inatçı şişkinlik, erken doyma, midede yanma, hafif ve tekrarlayan ağrı çoğu kişi tarafından önemsenmez. Bu nedenle birçok kişi hekime gitmek yerine antiasit şurup veya mide koruyucu ile şikayetleri aylarca baskılamaya çalışır. Oysa iki haftadan uzun süren ve alışılmış ilaçlarla gerilemeyen mide rahatsızlıklarında mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir.