Hazımsızlık diye geçiştirmeyin: Aylardır geçmeyen mide ağrısı kanserin sinsi sinyali olabilir

SIKLIKLA REFLÜ VEYA GASTRİTLE KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER

Erken evre mide kanserinin belirtileri toplumda çok sık görülen reflü ve gastrit şikayetleri ile benzerlik gösterir. Yemek sonrası inatçı şişkinlik, erken doyma, midede yanma, hafif ve tekrarlayan ağrı çoğu kişi tarafından önemsenmez. Bu nedenle birçok kişi hekime gitmek yerine antiasit şurup veya mide koruyucu ile şikayetleri aylarca baskılamaya çalışır. Oysa iki haftadan uzun süren ve alışılmış ilaçlarla gerilemeyen mide rahatsızlıklarında mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir.