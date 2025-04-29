Hem bağırsak dostu hem de sindirimi hızlandırıyor: Dünyaca ünlü doktordan iki mucizevi tüyo!
Dünyaca ünlü bağırsak doktoru, sindirim sistemini hızlandıran püf noktaları paylaştı. İki basit karışımla hem bağırsak sağlığınızı güçlendirin hem de daha çabuk kilo verin!
Günlük hayatta tüketilen ve saymakla bitmeyecek yiyecek, içecekler var. Bunlardan bazıları sağlığa yararlıyken bazıları ise büyük zararlar verebiliyor. Üstelik pek çok kişi sağlığına ve tükettiği yiyeceklere dikkat etmiyor.
Özellikle yenilen yiyecek veya içeceklerin sindirimi tüketilen besinlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak bazı karışımlar, sindirim sistemini hızlandırarak tüketilen besinlerin sindirilmesine yardımcı olabiliyor.
Örneğin domates her ne kadar kalp dostu olsa da, paket servis veya dondurulmuş pizzalarda bulunan yüksek sodyum, yağ ve kalori içeriği bu faydaları ortadan kaldırabilir ve kalp hastalığı riskini daha fazla artırabilir.