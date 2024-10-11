Hem Çabuk Kurutuyor Hem Rutubet Yapmıyor! Kışın Çamaşır Kuruturken Uygulamanız Gereken Püf Noktalar
Çamaşırları kışın kurutuyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Birkaç adımda hem odadaki rutubet kokusundan kurtulun hem de çamaşırlarınızı daha hızlı kurutun! İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler…
Yazın çamaşırları kurutmak her anlamda daha kolay. Evin balkonu veya cam kenarına serdiğiniz kıyafetleriniz, birkaç saat içinde temiz hava eşliğinde kuruyabiliyor.
Kışın ise durum değişiyor. Öyle ki çamaşırın kuruma süresi yaz aylarına kıyasla neredeyse iki katına çıkıyor. Bunun yanında kışın her yer kapalı olduğu için çamaşırların serili olduğu odada rutubet gibi bazı olumsuz koşullarla karşılaşmak da mümkün.
Birçoğumuz kışın çamaşırları doğru şekilde, doğru bir ortamda serdiğinde rutubet ve geç kuruma sorunlarından kurtulabiliyor. Ancak hala püf noktaları bilmeyen binlerce kişi var. İşte uzmanlara göre kışın çamaşır kuruturken dikkat etmeniz gereken püf noktalar. Bu yöntemlerle hem kısa sürede kurutun, hem de kötü rutubet kokusundan kurtulun.
Fabrics Online’dan bir uzman, kışın çamaşır kurutmada dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı.
Soğuk hava koşullarında kurutmanın o kadar da kolay olmadığına değinen Thomas Bird, kıyafetlerin nem ve küf oluşturabileceğine dikkat çekti.