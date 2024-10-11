Hem Çabuk Kurutuyor Hem Rutubet Yapmıyor! Kışın Çamaşır Kuruturken Uygulamanız Gereken Püf Noktalar

Kışın ise durum değişiyor. Öyle ki çamaşırın kuruma süresi yaz aylarına kıyasla neredeyse iki katına çıkıyor. Bunun yanında kışın her yer kapalı olduğu için çamaşırların serili olduğu odada rutubet gibi bazı olumsuz koşullarla karşılaşmak da mümkün.