Hem çıtır çıtır yapıyor hem de lezzeti artıyor. Brokoliyi pişirirken bu müthiş tarifi uygulayın
Brokoliyi pişirme şekliniz, tükettiğiniz bu vitamin deposu yemeğin lezzetini de belirliyor. Doktor Bowl’a göre pişirme yöntemini değiştirerek yemeği çıtır çıtır yapabilirsiniz. Üstelik sevmeyen bile tadına bayılacak.
Özellikle biz Türkler’i ikiye bölen brokoli, kimisi tarafından sevilerek tüketilirken, kimisi için de kokusu bile rahatsız edebiliyor.
Tıpkı diğer yemeklerde olduğu gibi brokolini de farklı pişirme yöntemleri var. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri haşlayarak pişirmek.
Sebzeler arasında çok tüketilen brokolinin faydaları saymakla bitmiyor; çeşitli vitamin, mineral ve lif kaynaklarının zengin bir kaynağı olmasına ek olarak, güçlü antioksidanlar içeriyor ve kalp sağlığına da önemli katkılar sağlıyor.