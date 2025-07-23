Hem doğal, hem lezzetli: Yaz sıcağında serinleten ev yapımı dondurma tarifi!
Yazın kavurucu sıcaklarında serinlemenin en tatlı yollarından biri dondurma yemek. Peki ya kendi dondurmanızı evde, tamamen doğal malzemelerle hazırlamak ister misiniz? İşte size hem pratik hem de lezzetli bir ev yapımı dondurma tarifi! Bu tarifle misafirlerinizi şaşırtacak, çocuklarınızı sevindirecek ve yazın tadını çıkaracaksınız.
DONDURMA YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı soğuk süt
1 su bardağı soğuk krema (yüzde 35 yağlı süt kreması)
Yarım su bardağı toz şeker (isteğe göre ayarlanabilir)
1 paket vanilya veya 1 çay kaşığı vanilya özütü
İsteğe bağlı ek lezzetler: Çikolata parçacıkları, limon, doğranmış meyveler (çilek, muz, şeftali), fındık, fıstık, kakao
DONDURMA NASIL YAPILIR?
Geniş bir kapta soğuk süt, soğuk krema ve toz şekeri bir araya getirin. Şekerin tamamen erimesi için bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
Karışıma vanilyayı veya vanilya özütünü ekleyip tekrar karıştırın. Eğer farklı bir lezzet katmak istiyorsanız (örneğin kakao), bu aşamada ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Hazırladığınız karışımı derin bir dondurucu kabına veya borcama aktarın. Kabın ağzını streç filmle kapatarak dondurucuda en az 4-6 saat bekletin. İlk 2 saatin ardından dondurmayı her 30-45 dakikada bir çıkarıp bir kaşık veya çatal yardımıyla karıştırın. Bu işlem, dondurmanın kristalleşmesini önleyecek ve daha pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacaktır.