Hem doğal, hem lezzetli: Yaz sıcağında serinleten ev yapımı dondurma tarifi!

Hazırladığınız karışımı derin bir dondurucu kabına veya borcama aktarın. Kabın ağzını streç filmle kapatarak dondurucuda en az 4-6 saat bekletin. İlk 2 saatin ardından dondurmayı her 30-45 dakikada bir çıkarıp bir kaşık veya çatal yardımıyla karıştırın. Bu işlem, dondurmanın kristalleşmesini önleyecek ve daha pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacaktır.