Hem gölge hem güneşte enerji sağlıyor. Güneşten elektrik üreten tente tanıtıldı
Alman girişimi Solar Markise, hem güneşten koruyan hem de 1.8 kW’a kadar elektrik üreten fotovoltaik tentelerini tanıttı.
Güneşten kaçmak için gölge ararken, o güneşten elektrik üretmek kulağa nasıl geliyor? Alman girişimi Solar Markise, tam olarak bu fikri hayata geçirdi. Şirket, hem güneş koruması sağlayan hem de elektrik üreten fotovoltaik tentelerini piyasaya sürdü.
Alman firma tarafından geliştirilen SolarMarkise serisi, M ve L olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Bunlardan M modeli 1,35 kW, L modeli ise 1,8 kW kurulu güce sahip. İki model arasındaki temel fark boyut ve ağırlık değerlerinde bulunuyor.
Öte yandan donanımhaber’in aktardığına göre SolarMarkise M, 3,51 x 3 metre ölçülerinde ve 77 kilogram ağırlığında. Daha büyük olan SolarMarkise L ise 4,35 x 3 metre boyutlarında ve 100 kilogram ağırlığında. Her iki modelde de alüminyum iskelet üzerine yerleştirilmiş, sarılabilir yapıda güneş paneli kumaşı kullanılıyor.
Resmi olarak paylaşılan verilere göre söz konusu tenteler %100 UV koruması sunuyor ve tamamen su geçirmez yapıya sahip. Güçlü rüzgarlara karşı dirençli olan sistemde her bir güneş paneli modülü 450 W güç üretiyor ve %15 verimlilik sunuyor. Ürünlerde monokristal güneş hücreleri kullanılırken, paneller 10 yıl ürün garantisi ile geliyor.