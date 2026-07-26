Hem gölge hem güneşte enerji sağlıyor. Güneşten elektrik üreten tente tanıtıldı

Öte yandan donanımhaber’in aktardığına göre SolarMarkise M, 3,51 x 3 metre ölçülerinde ve 77 kilogram ağırlığında. Daha büyük olan SolarMarkise L ise 4,35 x 3 metre boyutlarında ve 100 kilogram ağırlığında. Her iki modelde de alüminyum iskelet üzerine yerleştirilmiş, sarılabilir yapıda güneş paneli kumaşı kullanılıyor.