Hem görme hem de hafıza kabiliyetini artırıyor: Bu baharattan bir tutam tüketmek bile yetiyor
**Safran-- baharatı hem görme kabiliyetini hem de hafıza yeteneği artırıyor. İşte sadece bir tutamıyla sağlık katan safran hakkında bilmeniz gerekenler.
Safran, asırlardır Anadolu toprakları başta olmak üzere pek çok noktada kullanılan ve onlarca yararı ola bir baharattır. Bilhassa görme kabiliyetini geliştirmek ve bilişsel hafıza yeteneğini artırmak için tüketilen safran, içerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığını muhafaza etmeyi desteklemektedir.
Safran bileşiğinde yer alan krosin maddesi, retina üzerindeki yıpranmayı engelleyerek göz sağlığını muhafaza eder. Aynı zamanda safranın içeriğindeki karotenoidler, yaşa bağlı makula yıpranmasını önleyerek görme kabiliyetini yükseltir.
Safranın görme kabiliyetini yükseltici tesirleri pek çok bilimsel araştırmalarla da ispatlanmıştır. Fakat, herhangi bir tedavi yöntemi gibi, safranın da dengeli ve ölçülü tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
İBN-İ SİNA DA ÖNERİYOR
İbn-i Sina, tıbbın saygın düşünürlerinden biri olarak safranı hem ilaç hem de baharat olarak kullanmıştır. "El-Kanun fi't-Tıbb" isimli kitabında safranın sakinleştirici, sindirimi düzenleyici ve ağrı kesici etkilerine vurgu yapmış, özellikle göz hastalıkları, depresyon ve kalp sağlığı üzerindeki yararlarından söz etmiştir.