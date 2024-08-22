Hem lezzetli hem şifa deposu! Kuru meyvelerin bilinmeyen faydaları: Hangi kuru meyve neye iyi gelir?

Kuru kayısı

Kuru kayısı; A ve C vitaminleri ile demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineralleri içerir.

İçeriğindeki K vitamini ile kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Potasyum ile kan gelişimi ve büyümede önemli bir rol oynar ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korurken, kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.