Hem lezzetli hem şifa deposu! Kuru meyvelerin bilinmeyen faydaları: Hangi kuru meyve neye iyi gelir?
Yaş meyvenin içerdiği yüzde 90 oranındaki suyun yüzde 10-20 oranlarına düşürülmesi ile elde edilen kuru meyveler lif açısından oldukça zengindir ve sayısız faydaları bulunmaktadır. Kuru meyveler lif açısından zengin olduğu için sindirim sisteminin de dostudur. İşte, bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kalp damar sağlığına, enerji üretiminden kan basıncını dengelemeye kadar birçok faydası olan kuru meyvelerin faydaları…
Kuru meyvelerin faydaları
Kuru erik
Kuru erik, A, B kompleks, C, K vitaminleri; potasyum, demir, fosfor, magnezyum gibi mineraller içerir. Yüksek oranda C vitamini içermesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Lif içeriği ile sindirim sistemini destekler. Potasyum içeriği ile kan basıncını dengeler. İçerdiği kalsiyum ile kemik sağlığını, A vitamini ile göz sağlığını korur. İçerdiği fosfor ile enerji üretimini destekler.
Kuru kayısı
Kuru kayısı; A ve C vitaminleri ile demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineralleri içerir.
İçeriğindeki K vitamini ile kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Potasyum ile kan gelişimi ve büyümede önemli bir rol oynar ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korurken, kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.
Dut kurusu
Kalsiyum, demir, çinko, A, E, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengin olan dut kurusu kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur. Dut kurusu, doğal şeker içerir. Bu nedenle iyi bir enerji kaynağıdır. A vitamini, E vitamini ve çinko içeriği ile cildin nemlenmesine ve lekelerin azaltılmasına yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde ise kanserle mücadeleye yardımcı olur.
Kuru incir
A, B, B6, C, K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor bakımından oldukça zengin olan kuru incir,bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Yüksek orandaki lif içeriği ile ise sindirim sistemini destekler. Serotonin üretiminden sorumlu olan B6 vitamini içermesi ile ruh halini yükseltir. İçeriğinde yer alan E vitamini özelliği ile kan şekerini dengeler.