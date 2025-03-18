Hem maliyeti az hem de doğal: Limonla evinizdeki bu 7 şeyi temizleyebilirsiniz. Kimyasal kadar..

-MİKRODALGA TEMİZLİĞİ



Mikrodalganızı limonla temizlemek, bir kupa, bir limon dilimi (veya birkaç damla limon suyu) ve su almanız kadar basit. Yapmanız gereken; kupaya limon ve suyu ekleyin, ardından bu karışımı mikrodalgada birkaç dakika ısıtın. Limonlu su ısındıktan sonra, kupayı mikrodalga içinde birkaç dakika bekletin, böylece içeride buhar oluşsun. Birkaç dakika sonra kapağı açın ve mikrodalganın iç yüzeylerin temiz bir bezle silin. Hepsi bu kadar.