Hem maliyeti az hem de doğal: Limonla evinizdeki bu 7 şeyi temizleyebilirsiniz. Kimyasal kadar..
Hem maliyeti düşük, hem yemekte hem de temizlikte kullanılıyor. Limon ile temizleyebileceğiniz 7 şey. Etkisi kimyasallar kadar yüksek.
Limon, günlük hayatta pek çok alanda kullanılıyor. Kimi zaman yemeklerin içine, kimi zaman salataya kullanırken, bazıları ise sodaya tuz döktükten sonra limonla birlikte karışım yapıyor.
Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra limon, yüksek asitli bir bileşene sahip. Dolayısıyla yıllardır temizlikte de doğal yöntem olarak limon çok tercih ediliyor. Eğer kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, evinizde bulunan birkaç limonla pek çok bakımdan temizliğinize katkıda bulunabilirsiniz. Üstelik maliyetinin az olması da cazip gelen durumlardan biri.
Limonla temizlik yapılabilecek pek çok alan var. Lavabo temizliğinden küçük ev aletlerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte limonla temizlik yapabileceğiniz 7 yer.
-MİKRODALGA TEMİZLİĞİ
Mikrodalganızı limonla temizlemek, bir kupa, bir limon dilimi (veya birkaç damla limon suyu) ve su almanız kadar basit. Yapmanız gereken; kupaya limon ve suyu ekleyin, ardından bu karışımı mikrodalgada birkaç dakika ısıtın. Limonlu su ısındıktan sonra, kupayı mikrodalga içinde birkaç dakika bekletin, böylece içeride buhar oluşsun. Birkaç dakika sonra kapağı açın ve mikrodalganın iç yüzeylerin temiz bir bezle silin. Hepsi bu kadar.