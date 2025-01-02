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  4. Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin

Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin

Çaydanlık ve kettle için doğal bir temizlik formülü bulunuyor. Bu yöntemle hem kireçten kurtulun hem de pırıl pırıl görünüm kazandırın.

Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin - Sayfa 1

Günlük hayatta en çok kullanılan ürünlerden biri kettle, diğeri de çaydanlık olabilir. Genelde çabucak su ısıttığı için tüketiciler tercihini kettle’dan yana yapsa da, tiryakiler ise çaydanlıktan vazgeçmiyor. 

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Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin - Sayfa 2

Ancak zamanlar her ikisinin dibinde istenmeyen kireçler tutuyor. Bunun için çeşitli temizlik ürünü bulunsa da, evlerde bulunan tek bir malzeme ile doğal yolla temizlemek mümkün. 

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Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin - Sayfa 3

TikTok hesabı @sifaveli'de paylaşım yapan Sifa Veli, bir videoda sitrik asit kullanarak kettle'daki kireci nasıl yok ettiğini ve inanılmaz sonuçlarını paylaştı.

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Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin - Sayfa 4

Sifa isimli TikTok kullanıcısı; kettle’a bir ila iki yemek kaşığı sitrik asit koyarak temizlik operasyonlarını başladı. Daha sonra kettle’ı sadece yarısına kadar suyla doldurdu ve bu şekilde çözümü daha “etkili” hale getirdi. 

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