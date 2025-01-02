Hem parlatıyor hem tertemiz yapıyor: Çaydanlıktaki kireç kalıntılarını bu doğal yöntemle temizleyin
Çaydanlık ve kettle için doğal bir temizlik formülü bulunuyor. Bu yöntemle hem kireçten kurtulun hem de pırıl pırıl görünüm kazandırın.
Günlük hayatta en çok kullanılan ürünlerden biri kettle, diğeri de çaydanlık olabilir. Genelde çabucak su ısıttığı için tüketiciler tercihini kettle’dan yana yapsa da, tiryakiler ise çaydanlıktan vazgeçmiyor.
Ancak zamanlar her ikisinin dibinde istenmeyen kireçler tutuyor. Bunun için çeşitli temizlik ürünü bulunsa da, evlerde bulunan tek bir malzeme ile doğal yolla temizlemek mümkün.
TikTok hesabı @sifaveli'de paylaşım yapan Sifa Veli, bir videoda sitrik asit kullanarak kettle'daki kireci nasıl yok ettiğini ve inanılmaz sonuçlarını paylaştı.