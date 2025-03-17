Hem yangın riskini azaltın hem de elektrikten tasarruf edin. Evden çıkarken bu aletleri fişten çekin

Türkiye başta olmak üzere dünya çapında elektronik aletlerden kaynaklı çok fazla yangın olayı yaşandı. Öyle ki ABD Yangın İdaresi, sadece 2023 yılında yaklaşık 23.700 konut yangınının ev elektroniğinden kaynaklandığını, bunun sonucunda ise 305 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.