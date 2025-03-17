Hem yangın riskini azaltın hem de elektrikten tasarruf edin. Evden çıkarken bu aletleri fişten çekin
Uzmanlar, yazın tatile giderken evlerde fişten çekilmesi ve takılı kalması gereken elektronik aletleri açıkladı. Bu yöntemler hem yangın riskini azaltıyor hem de elektrik tasarrufu sağlıyor.
Elektrik fiyatları dünya çapında aldı başını gitti. Elbette teknoloji geliştikçe, ev ve iş yerlerinde kullanılan elektronik aletlerin sayısı da arttı; bunun anlamı da daha fazla elektrik faturası ve yangın riski.
Türkiye başta olmak üzere dünya çapında elektronik aletlerden kaynaklı çok fazla yangın olayı yaşandı. Öyle ki ABD Yangın İdaresi, sadece 2023 yılında yaklaşık 23.700 konut yangınının ev elektroniğinden kaynaklandığını, bunun sonucunda ise 305 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.
Özellikle evden çıkarken veya gece yatarken kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekmeniz gerekiyor. Uzmanlar, daha uzun süreli tatil planları yapanlar için de prize takılı kalması ve kalmaması gereken elektronik cihazları paylaştı.