Hemoroidi bitiren besinler: Bağırsaklara iyi gelen en etkili yiyecekler neler?
Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, yaşam kalitesini düşüren ve şiddetli ağrılara yol açan yaygın bir sağlık sorunudur. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam bu hastalığı tetikleyen en büyük etkenler arasında yer alıyor. Uzmanlar, ilaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenmenin hemoroid semptomlarını tamamen bitirebileceğini vurguluyor. Lifli gıdalar, bol sıvı tüketimi ve sindirimi kolaylaştıran mucizevi yiyecekler sayesinde basura veda etmek mümkün. İşte lif oranları yüksek, sindirimi düzenleyen ve hemoroid şikayetlerini kökten bitiren en etkili doğal besinler…
YULAF EZMESİ SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORUR
Hemoroid oluşumunun ve şiddetlenmesinin en temel sebebi kronik kabızlıktır. Yulaf ezmesi, içerdiği yüksek oranda çözünür lif sayesinde dışkıyı yumuşatarak bağırsaklardan geçişini kolaylaştırır. Sabahları düzenli yulaf tüketmek, tuvalet esnasında ıkınma ihtiyacını azaltır ve mevcut basur memelerinin tahriş olmasını engeller.
BAKLAGİLLER LİF DEPOSU OLARAK KORUR
Bağırsak sağlığını korumanın en iyi yollarından biri düzenli olarak kuru baklagil tüketmektir. Mercimek ve nohut, hemoroid hastalarının mutlaka beslenme listesine eklemesi gereken mükemmel lif kaynaklarıdır. Bu besinler, sindirim sisteminin hızla çalışmasını sağlayarak damarlardaki baskıyı hafifletir ve ağrıları azaltır.
KURU MEYVELER BAĞIRSAKLARI HAREKETE GEÇİRİR
Özellikle sabah aç karnına tüketilen bazı kurutulmuş meyveler bağırsak motorlarını hızla çalıştırır. Kayısı ve erik, içerdikleri doğal lifler ve sorbitol sayesinde doğal bir müshil görevi üstlenir. Bu meyveler dışkı hacmini artırarak hemoroid bölgesindeki akut acıyı ve kanamaları dindirir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER BAĞIRSAK DUVARINI RAHATLATIR
Koyu yeşil yapraklı sebzeler, hem yüksek su oranları hem de zengin vitamin içerikleriyle bilinir. Ispanak ve pazı, sindirimi en zahmetsiz besinler arasında yer alarak bağırsak duvarını rahatlatır. Düzenli sebze yemeği tüketimi, basurun neden olduğu kronik şişliklerin zamanla inmesine yardımcı olur.