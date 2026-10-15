Hemoroidi bitiren besinler: Bağırsaklara iyi gelen en etkili yiyecekler neler?

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER BAĞIRSAK DUVARINI RAHATLATIR

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, hem yüksek su oranları hem de zengin vitamin içerikleriyle bilinir. Ispanak ve pazı, sindirimi en zahmetsiz besinler arasında yer alarak bağırsak duvarını rahatlatır. Düzenli sebze yemeği tüketimi, basurun neden olduğu kronik şişliklerin zamanla inmesine yardımcı olur.