Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış
Meşhur cennet hurmayı yaş değil de kurutulmuş halde tüketirseniz faydası 5 kat artıyor
Türkiye meyve popülasyonu bakımından oldukça zengin bir ülke. Özellikle Ege, Trakya ve Akdeniz toprakları tarım için çok elverişlidir. Bu nedenle türlü türlü meyveler ekiliyor.
Fakat Karadeniz toprakları da tarım konusunda elverişli olduğu için burada da farklı meyvelerin yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle yıllardır Trabzon hurmasının burada yetiştiriliyor olması çok bilindiktir.
Trabzon hurması konusunda bilindik olmak tek detay kurusunun yaşından daha faydalı olduğudur.
TRABZON HURMASININ EN BÜYÜK FAYDALARI
Halk arasında cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurması inflamasyonu azaltır. Kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkların oluşma riskini de azaltan bu mucize meyve, kansızlığı önleyerek bağışıklığı da güçlendirir.
Göz ve cilt sağlığı için ise adeta biçilmiş kaftan olan cennet hurma, gastrit ve ülser gibi yaygın mide rahatsızlıklarını da azaltır.