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  4. Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış

Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış

Meşhur cennet hurmayı yaş değil de kurutulmuş halde tüketirseniz faydası 5 kat artıyor

Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış - Sayfa 1

Türkiye meyve popülasyonu bakımından oldukça zengin bir ülke. Özellikle Ege, Trakya ve Akdeniz toprakları tarım için çok elverişlidir. Bu nedenle türlü türlü meyveler ekiliyor.

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Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış - Sayfa 2

Fakat Karadeniz toprakları da tarım konusunda elverişli olduğu için burada da farklı meyvelerin yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle yıllardır Trabzon hurmasının burada yetiştiriliyor olması çok bilindiktir.

Trabzon hurması konusunda bilindik olmak tek detay kurusunun yaşından daha faydalı olduğudur.

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Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış - Sayfa 3

TRABZON HURMASININ EN BÜYÜK FAYDALARI

Halk arasında cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurması inflamasyonu azaltır. Kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkların oluşma riskini de azaltan bu mucize meyve, kansızlığı önleyerek bağışıklığı da güçlendirir.

 

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Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış - Sayfa 4

Göz ve cilt sağlığı için ise adeta biçilmiş kaftan olan cennet hurma, gastrit ve ülser gibi yaygın mide rahatsızlıklarını da azaltır.

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