Hep yaş tükettik* Meğer kurusunu tüketmek 5 kat daha faydalıymış

Fakat Karadeniz toprakları da tarım konusunda elverişli olduğu için burada da farklı meyvelerin yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle yıllardır Trabzon hurmasının burada yetiştiriliyor olması çok bilindiktir.

Trabzon hurması konusunda bilindik olmak tek detay kurusunun yaşından daha faydalı olduğudur.