Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz! Uzmanı uyardı: Bu hareket felç, hatta ölümle sonuçlanabilir

"En sık yaralanan boynun omurgasında her iki yanında bulunan arter dediğimiz atardamarın yırtılması." diyen Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, "Bu atardamarın yırtılması sonrasında beyne hızlı bir şekilde pıhtı atıyor sonrasında inme gerçekleşiyor. Bu hastalarda sonrasında eğer beyin sapında inme gerçekleşirse ölümle sonuçlanabiliyor veya felç kalabiliyor hastalarımız. Yine şah damarı dediğimiz karotis arter hasarı oluşabiliyor. Yine buna bağlı felç durumları gelişebiliyor. Bir diğeri de omurgada ani manevraya bağlı hastalarda boyun kayması, boyun kırıkları gelişebiliyor. Bu hastalarda boyun kayması sonrasında kollarda, bacaklarda felç durumu gelişiyor, sonrasında yeterli solunumu destekleyemiyor. Akciğer kapasitesi tam çalışamıyor. Bu hastalar yoğun bakıma alınıyor, bir müddet sonra eğer döndürülemezse kort ödemine bağlı hastalar ölebiliyor” şeklinde konuştu.