Her 3 kişiden 1'i bu yüzden ölüyor! Türkiye'yi en çok öldüren hastalıklar açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı ölüm verilerine göre, ölümlerin en büyük payı tek bir hastalık grubuna ait. Bu hastalıklar, toplam ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturması dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre 2024 yılında ölüm sayısı 489 bin 361 olurken, bu rakam 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 7’lik bir azalmayı gösterdi. Kaba ölüm hızı binde 6,2’den binde 5,7’ye gerilerken, ölümlerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu. Açıklanan tablo, Türkiye’de ölüm nedenlerini ortaya koydu.
İşte Türkiye'yi öldüren hastalıklar...
8 - Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: Yüzde 3,4
Bu hastalıklar genellikle beyin, omurilik ve sinirleri etkileyen nörolojik sorunları kapsar. Özellikle ileri yaşlarda görülen Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar ölüm nedenleri arasında yer alır.
7 - Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: Yüzde 3,9
Trafik kazaları, düşmeler, iş kazaları ve zehirlenme gibi olaylar bu gruba girer. Ani gelişen bu dışsal nedenler özellikle genç yaş ölümlerinin önemli bir kısmını oluşturur.