Her 3 kişiden 1'i bu yüzden ölüyor! Türkiye'yi en çok öldüren hastalıklar açıklandı

7 - Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler: Yüzde 3,9

Trafik kazaları, düşmeler, iş kazaları ve zehirlenme gibi olaylar bu gruba girer. Ani gelişen bu dışsal nedenler özellikle genç yaş ölümlerinin önemli bir kısmını oluşturur.