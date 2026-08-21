Her baş ağrısı migren değildir! Anevrizma ile migren ağrısı nasıl ayırt edilir?
Migren ile anevrizma ağrısını ayırt etmek hayati önem taşıyor. Kronik ve zonklayıcı migren ağrılarının aksine, anevrizma ağrısı aniden ve hayatın en şiddetli baskısıyla ortaya çıkıyor. Çoğunlukla sessiz ilerleyen bu damar genişlemeleri çift görme veya göz kapağı düşüklüğü gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Günümüzde bilgisayarlı tomografi ve MR taramalarıyla erkenden teşhis edilebilen bu yapısal sorun, kapalı yöntemlerle kafatası hiç açılmadan başarıyla tedavi edilebiliyor.
ANEVRİZMA NEDİR?
Beyindeki atardamar duvarının bir bölgesinin zayıflayarak dışarıya doğru balon gibi şişmesi durumuna anevrizma denir. Kalbimizden pompalanan kan bu zayıf noktaya sürekli baskı yaptıkça, o bölgedeki damar çeperi zamanla biraz daha incelir. Toplumda pek çok insan beyninde bu yapısal özellikle doğar veya sonradan edinir ancak birçoğu ömrü boyunca hiçbir sorun yaşamadan konforla hayatına devam eder.
ANEVRİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Anevrizmalar genellikle tamamen sessizce ilerler ve kolay kolay bir şikayete yol açmazlar. Ancak milimetrik olarak büyüdüklerinde beyindeki sinirlere baskı yaparak şiddetli baş ağrısı ve göz arkasında geçmeyen derin bir sızı, çift görme veya göz kapağında ani bir düşüklük gibi uyarılar verebilirler. İnsanlar bu belirtileri çoğunlukla yorgunluğa veya strese bağlasa da bu tip net nörolojik değişimler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir doktora görünmek en doğru adımdır. Ayrıca ışığa karşı hassasiyet, boyun ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı, bilinç kaybı da anevrizma belirtileri arasındadır. Erken dönemde fark edilen bu küçük ipuçları, sonraki sürecin çok daha rahat planlanmasını sağlar. Dolayısıyla vücudumuzun verdiği bu küçük sinyalleri doğru okumak, gelecekteki olası riskleri daha büyümeden tamamen ortadan kaldırır.
ANEVRİZMA NEDEN OLUR VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Bu durumun ortaya çıkmasında hem değiştiremediğimiz genetik yapımız hem de günlük yaşam alışkanlıklarımız birlikte büyük rol oynar. Özellikle ailesinde veya birinci derece akrabalarında daha önce anevrizma öyküsü olan kişilerin bu konuya biraz daha dikkat etmesi önerilir. Bunun yanı sıra kronik yüksek tansiyon, uzun süreli sigara kullanımı ve damar sertliği gibi faktörler damar yapısını doğrudan yıpratan en büyük nedenlerdir. Yaş ilerledikçe damarların esnekliğini doğal olarak kaybetmesi de risk durumunu etkileyen bir diğer unsurdur.
ANEVRİZMA AĞRISI İLE MİGREN AĞRISI NASIL AYIRT EDİLİR?
Yıllardır kronik baş ağrısı çeken kişiler, yaşadıkları her sızıyı migren veya sinüzit zannederek ağrı kesicilerle süreci geçiştirebilirler. Bu durum, altta yatan tamamen farklı bir damar probleminin gözden kaçmasına neden olabilir. Migren ağrıları genellikle belirli aralıklarla gelir, zonklayıcıdır ve kişi bu ağrının seyrine yıllar içinde tamamen alışmıştır. Anevrizmanın yapısı bozulduğunda ortaya çıkan ağrı ise migrenden çok farklı olarak, aniden, hiçbir ön belirti göstermeden ve kişinin hayatında ilk kez karşılaştığı çok şiddetli bir baskıyla kendini gösterir.