Her baş ağrısı migren değildir! Anevrizma ile migren ağrısı nasıl ayırt edilir?

ANEVRİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anevrizmalar genellikle tamamen sessizce ilerler ve kolay kolay bir şikayete yol açmazlar. Ancak milimetrik olarak büyüdüklerinde beyindeki sinirlere baskı yaparak şiddetli baş ağrısı ve göz arkasında geçmeyen derin bir sızı, çift görme veya göz kapağında ani bir düşüklük gibi uyarılar verebilirler. İnsanlar bu belirtileri çoğunlukla yorgunluğa veya strese bağlasa da bu tip net nörolojik değişimler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir doktora görünmek en doğru adımdır. Ayrıca ışığa karşı hassasiyet, boyun ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı, bilinç kaybı da anevrizma belirtileri arasındadır. Erken dönemde fark edilen bu küçük ipuçları, sonraki sürecin çok daha rahat planlanmasını sağlar. Dolayısıyla vücudumuzun verdiği bu küçük sinyalleri doğru okumak, gelecekteki olası riskleri daha büyümeden tamamen ortadan kaldırır.