Her baş dönmesi tansiyon kaynaklı değildir! Çağımızın hastalığı "vertigo" nedir?
Kişinin kendisini ya da çevresinde gördüklerini dönüyor ya da hareket ediyor gibi algıladığı hisse vertigo denir. Hasta sabit durduğu halde döndüğü veya etrafındaki eşyaların döndüğü hissine kapılır. Peki, vertigonun çeşitleri ve belirtileri nelerdir? Vertigo neden olur ve kaç gün sürer? İşte, vertigoya dair detaylar...
VERTİGO NEDİR?
Başı çok hızlı hareket ettirme sonucu iç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması ile yaşanan şiddetli baş dönmesine vertigo denir.
VERTİGO ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Vertigo santral vertigo ve periferik vertigo olmak üzere 2'ye ayrılır.
SANTRAL VERTİGO
Santral vertigo, merkezi sinir sistemi kaynaklı; beyinde gelişen tümör, kanamalar, damar bozuklukları sebebiyle gelişen vertigodur.
PERİFERİK VERTİGO
İç kulak içerisindeki organ ve yapılarda görülen problemlerden kaynaklanan vertigo ise periferik vertigo olarak adlandırılır. Vakaların yaklaşık %80'i bu türdendir.