Her bel ağrısı fıtık olmayabilir! Belde kanal daralması nedir?
Dar kanal hastalığı belde olduğunda çoğu zaman bel fıtığı ile karıştırılır. Kanal daralması yavaş gelişir. Bu yüzden başlangıçta şikayete neden olmayabilir. Hastalık ilerleyince sıkıntılar su yüzüne çıkar. Peki, belde kanal daralması nedir? Belde kanal daralması belirtileri nelerdir? Teşhis nasıl konur? Tedavisi nasıldır? İşte detaylar...
Belde kanal daralması nedir?
"Spinal stenoz" olarak da bilinen "kanal daralması" omurga içerisindeki boşluğun çok küçük olduğu durumda meydana gelir. Daralma sonucunda omurilik ya da sinirlerde sıkışma, tahriş olma gibi durumlar gözlenebilir.
Belde kanal daralması belirtileri nelerdir?
Bacaklarda uyuşukluk
Kas krampları
Güçsüzlük
Uyuşma
Ağrı
Özellikle ayakta durma ve yürümeyle şiddetli bacak ağrısı ve kramplar oluşması
Hastalığın ileri aşamalarında idrar ve büyük tuvaleti tutamamak
Belde kanal daralması nasıl teşhis edilir?
Belde dar kanal teşhisinde öncelikle hastanın hikayesi dinlenir. Ardından hastanın omurilik kanalını ve sinir sistemini net gösteren Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yani emar görüntüsüne ihtiyaç duyulur. MRG görüntüleme sayesinde detaylı olarak omurilik kanalındaki darlık ve omuriliğin sıkışma durumuna dair bilgiler edinilebilir. Bilgisayarlı Tomografi de MRG yöntemi gibi kanal darlığı, omurilik kanalına baskı yapan sinir köklerinin varlığı ve hastalığın ilerleme durumu ile ilgili bilgiler sağlayabilir.
Belde kanal daralması tedavisi nasıldır?
Tedavinin cerrahi ya da cerrahı dışı yöntemlerle yapılmasını hastalığın seviyesi belirler. Ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi ve enjeksiyon tedavisi gibi cerrahi dışı tedaviler bulunmaktadır. Bu tedaviler palyatiftir ve dar olan kanalı açmaz. Sadece hastada rahatlama sağlar.