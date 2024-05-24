Her bel ağrısı fıtık olmayabilir! Belde kanal daralması nedir?

Belde kanal daralması nasıl teşhis edilir?

Belde dar kanal teşhisinde öncelikle hastanın hikayesi dinlenir. Ardından hastanın omurilik kanalını ve sinir sistemini net gösteren Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yani emar görüntüsüne ihtiyaç duyulur. MRG görüntüleme sayesinde detaylı olarak omurilik kanalındaki darlık ve omuriliğin sıkışma durumuna dair bilgiler edinilebilir. Bilgisayarlı Tomografi de MRG yöntemi gibi kanal darlığı, omurilik kanalına baskı yapan sinir köklerinin varlığı ve hastalığın ilerleme durumu ile ilgili bilgiler sağlayabilir.