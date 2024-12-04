Her biri büyük risk taşıyor. Uzmanlar uyardı. Bu yiyecekleri tekrar ısıtmayın

ÇAY

Her gün sıkça tükettiğimiz çay, yeniden ısıtıldığında yalnızca lezzetini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınıza zarar verebilir. Isıtıldığında çayın içindeki antioksidan özellikler azalır, tanen seviyesi artar ve bu da acı bir tada neden olur.

Öte yandan çayın yeniden ısıtılması, içerisinde bakteri üremesine yol açabilir. Özellikle mikrodalga kullanımı bu riski artırır.

Uzmanların Tavsiyesi: “Çayınızı taze demleyerek için. Demlikte ya da mikrodalgada tekrar ısıtmayın.”